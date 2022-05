Del velódromo a una caseta: el PSOE se aferra a su suelo electoral

Sin velódromo, sin Felipe González ni Alfonso Guerra, con el (ex) alcalde nazareno Kiko Toscano nombrado apenas por alusiones. El PSOE-A volvió a Dos Hermanas como tierra telúrica de sus comienzos -de los históricos mítines a la leyenda del secretario general renacido- en un clima preelectoral hipotenso, con el desembarco de ocho ministros -8- y el presidente del Gobierno a cientos de kilómetros de Huesca, donde se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas, para un mitin de precampaña celebrado en una especie de caseta en el recinto ferial con efecto invernadero, más de 30 grados a la sombra en la capital hispalense. Juan Espadas subió al escenario tras los intrascendentes discursos del nuevo alcalde de Dos Hermanas y la número dos por Sevilla, Adela Muñoz, y arrancó con un “¿Cómo están ustedes?” repetido en varias ocasiones que recordó a las veladas matutinas de los payasos de la tele. Para entonces, el efecto invernadero ya recordaba a Camacho en el Mundial de Corea. El clima era de Pearl Harbour. Con la primavera exultante, lo de Dos Hermanas fue para tirar de ebastina y recordar Nagasaki. No parece que el PSOE-A pueda recurrir a la coartada de Al-Ghandour para justificar el resultado. Sí tiró Pedro Sánchez de la corrupción y del PP. El clima reinante es que si se alcanza el suelo electoral que dejó Susana Díaz en 2018, puede ser un éxito. Queda partido y una campaña por delante, lo que no se sabe aún si es una promesa de esperanza o una amenaza.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, la concejala PSOE en Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, y el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

Hubo un tiempo en el que el PSOE, sin despeinarse, juntaba más de 30.000 personas en el velódromo. Un tiempo que ya no existe, aunque alguno de los presentes en Dos Hermanas sí lo vivieron. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Lo que otrora se llamaba la «fuerza del sur», ahora mismo tiene la credibilidad del antivirus de los teléfonos infectados por Pegasus. Un vídeo recordaba al personal grandes logros del Gobierno de Sánchez como la aprobación -estamos que lo tiramos- “de dos Presupuestos”. Tras ello, se recordó la pandemia, el volcán y la guerra a las puertas de Europa. Todo ello con las fuerzas armadas en Huesca desplegando aviones militares y dibujando banderas, con más o menos éxito, en el cielo.

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

El alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, recordó que en Dos Hermanas llevan 14 elecciones ganadas, como las Copas de Europa que puede ganar el Madrid esta noche frente al Liverpool. “Te vamos a llevar en volandas a San Telmo, peleando hasta el último voto. Todos los proyectos socialistas que nacen en Dos Hermanas, son proyectos ganadores”, señaló a Espadas. En el público una alineación stuka de ministros: la sevillana María Jesús Montero, Luis Planas, Reyes Maroto, José Manuel Albares, Isabel Rodríguez, Diana Morant, Raquel Sánchez y Félix Bolaños. Pedro Sánchez hacía el 9. Sin noticias de Susana Díaz (y menos de Chaves o Griñán). Con uno más decía Helenio Herrera que se jugaba mejor que con once, aunque no se lo creía ni él. En el ambiente del mitin rondaba la misma sensación de incredulidad, pese al desembarco ministerial.

Espadas defendió que el de Dos Hermanas no era “un acto más” sino un “homenaje a los cuatro años de Pedro Sánchez en el Gobierno”. Se entiende que los dos que lleva y los dos que quedan; o que se les ha hecho largo como la precampaña andaluza. “El PSOE es una sola cosa, a la altura de lo que necesita su país en cada momento”, defendió Espadas aludiendo a “los estados de ánimo de la sociedad”. Se han visto entierros gitanos más animados que el premitin socialista. Espadas trufó su discurso de la palabra “indolencia” en referencia a Juanma Moreno. Señaló que se despidió de Pedro Sánchez recientemente tras su presencia en Jaén -”Me voy Davos”- y agradeció que esté “pendiente de Andalucía” ante un “gobierno indolente”. Se entiende que el de Moreno (y se recomienda de cara a la campaña apuntar la palabra para una suerte de bingo de las palabras que amenice los actos. “Indolente”, chupito. “Ultraderecha”, minipunto). “Nos jugamos el futuro de Andalucía”, defendió Espadas. “Queremos más sanidad pública y mejor: que te atiendan en 48 horas”, esbozó los principales puntos de su programa, junto a “bajar la ratio” en educación.

Pedro Sánchez y Juan Espadas, este sábado en Dos Hermanas (Sevilla) PACO PUENTE-EUROPA PRESS FOTO: PACO PUENTE-EUROPA PRESS PACO PUENTE-EUROPA PRESS

Espadas aludió también al “gobierno de las derechas, del indolente con Vox o uno demócrata, de izquierdas”. “Votar a Juanma -primera vez y casi única que lo citó Espadas- es votar a un tapado de la ultraderecha. Son amistades peligrosas”, dijo para presentar a “los socialistas como única garantía”. “A votar, a ganar. Ganará Andalucía”, concluyó Espadas.

Pedro Sánchez -Dos Hermanas obliga- agradeció primero a Kiko Toscano como al patriarca sobre el terreno. El presidente destacó que ha sacado “la corrupción del Gobierno” y ha pasado a “esponder a las necesidades” con un “gobierno social y ejemplar”. Apuntó a la “desigualdad como principal problema” y apeló a los camareros que trabajan doce horas al día o a los sueldos de mil euros. También al alza de precios “por la guerra” y a “la crispación con la derecha en la oposición”.

El presidente del Gobierno habló del “sanchismo, felipismo y zapaterismo” y a las alusiones de que “hemos traicionado los valores de la socialdemocracia”. El propio Juanma Moreno ha pedido el voto a los desencantados del PSOE. “Se llama socialismo”, defendió Pedro Sánchez ante la opción del PP de “corrupción o crispación”. Sánchez acusó a los populares de “la corrupción de la democracia” que es “no reconocer el resultado electoral”. También aseguró que “estamos normalizando la vida en Cataluña” y volvió a acusar al PP de usar “instituciones en su beneficio o utilizar las instituciones para perpetuarse en el poder”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el acto de la formación en Dos Hermanas. Europa Press FOTO: Europa Press Europa Press

“Todo lo bueno que ha ocurrido en Andalucía ha venido de la mano del PSOE-A”, destacó. “Hace cuatro año ganó España y perdió la derecha, vamos a por ello”, concluyó antes de que sonaran, primero, los acordes del Himno de Andalucía y, después, del himno del PSOE en versión rockera. Lo cantó Sabina con la imagen de Macondo: “Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”. Dicen que el pálpito ganador cuando de verdad se siente es después de haber ganado. En el premitin de Dos Hermanas si hubo sístole, faltó diástole. La campaña arrancó con marcapasos.