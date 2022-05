Juanma Moreno aleja las opciones de pacto con la ultraderecha: «No es viable»

Perpetuarse en el poder, a día de hoy, no parece una de las aspiraciones de Juanma Moreno. Más allá de las dos legislaturas, «por ahora sigo pensándolo. Me gustaría hacer otras cosas distintas de las que hago. La vida es muy corta», señaló Moreno en un encuentro informativo con Sur en Málaga. «Que esté cuatro años más depende de los andaluces», añadió Moreno, dejando claro que no gobernará a cualquier precio ni conformará un Ejecutivo que «al año» haya que disolver. Desde antes de la precampaña, Moreno viene anunciando la necesidad de contar con un «Gobierno viable» y llegó a cuestionar, incluso, en una sesión de control en el Parlamento «¿cómo va a ser fuerte un gobierno de Vox?». El presidente ha deslizado además la posibilidad de repetir elecciones antes que configurar un equipo débil o incoherente. Las líneas rojas, ha dicho, son el Estatuto andaluz, es decir, la autonomía, la igualdad y el medio ambiente. El partido de Abascal es directamente negacionista en todos estos aspectos.

Moreno volvió a alejar las opciones de pacto con Vox: «Si cualquiera que quiera pactar con el PP tiene un proyecto que va en contra de las líneas rojas que nos hemos marcado no es viable». En la geoda de Pulpí Moreno ya puso el límite en la lucha contra la violencia de género –que la formación de ultraderecha engloba dentro de violencia doméstica–, la lucha contra el cambio climático –que Abascal niega– y el autogobierno andaluz –que Vox pretende suprimir con el centralismo–. Moreno insistió en que los andaluces quieren «diálogo y sensatez» y apeló a ello como «referente del voto útil». «Percibo que el ciudadano sabe que tres años y medio no son suficientes para desplegar todas las medidas y que entienden que tenemos que tener una segunda oportunidad», señaló el presidente andaluz. La otra opción pasa por la reedición autonómica de un «Gobierno Frankenstein». Sobre la hipotética abstención de Por Andalucía para facilitar que no haya un gobierno con un partido de extrema derecha, Moreno abundó en que «por la experiencia que tengo, a la izquierda a la hora de la verdad le tiemblan las piernas», en referencia, por ejemplo, a la negociación de los pasados Presupuestos de la postpandemia. El objetivo, por tanto, pasa por lograr «un buen resultado» como el de Díaz Ayuso en Madrid que orille a Vox. «Tener un gobierno monocolor es muy importante en términos de eficiencia», señaló. Para ello, precisa que el PP-A sea la lista más votada y alcance al menos un sufragio más que toda la izquierda junta, lo que le situaría cerca de la mayoría absoluta. Moreno aspira a que en menos de ocho años Andalucía sea la segunda comunidad española en PIB y supere a Cataluña.

El candidato de Ciudadanos (CS) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín. EFE/Salas FOTO: Salas EFE

Por su parte, el vicepresidente Marín volvió a reprochar a Moreno el adelanto con el argumento de tener Presupuesto, cuando se baraja incluso la repetición electoral. «Cuando las cosas funcionan para qué las vamos a cambiar, y los andaluces saben que este gobierno del PP y de CS funciona», señaló Marín. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, insistió en que tener presupuestos cuanto antes es una «prioridad». La precampaña calienta motores y este fin de semana volverán a Andalucía tanto Feijóo como Sánchez.