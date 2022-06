El presidente del PSOE andaluz llama “tontopollas” a Feijóo

Las salidas de tono suelen ser habituales en campaña electoral, pero llegar al insulto excede todos los límites. El presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, ha llamado “tontopollas” al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho en la red social Twitter, al hilo de un comentario de Feijóo el pasado sábado en Granada, en el que el dirigente popular hablaba de las puestas de sol de Galicia y de la ciudad de la Alhambra.

En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta del sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un “tontopollas”, dícese de una persona muy tonta. Rajoy y Olona se lucen con Granada, no ni ná. https://t.co/uMZxRZPlc1 — Manuel Pezzi (@manolopezzi) June 5, 2022

“En Granada, a estos comentarios catetos, del que nos visita y dice que su pueblo o su puesta de sol es mejor, los llamamos sin connotaciones sexuales, que es un ‘tontopollas’, dícese de una persona muy tonta”, asegura Pezzi. Añade el dirigente socialista, ex consejero del Gobierno andaluz: “Rajoy y Olona se lucen con Granada, no ni ná”, sin caer en la cuenta de que el comentario lo realizó Feijóo y no el ex presidente Rajoy.

Feijóo aseguró el pasado sábado: «El presidente de EEUU hace 20 años, Bill Clinton, estuvo aquí en Granada y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. No voy a discutir con Clinton, porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Pero le puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo».