Se eleva la alarma: las reservas de sangre en Andalucía descienden y se piden donaciones, sobre todo A

Las reservas de sangre en Andalucía han descendido notablemente en los últimos días, por lo que se ha hecho un llamamiento urgente para que se done en las ocho provincias andaluzas, con el fin de recuperar el descenso en todos los grupos sanguíneos, sobre todo el A-.

Según han informado a EFE fuentes de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias, la semana se ha iniciado con las reservas muy bajas, entre otras cosas por la gran cantidad de personas que participan en citas como la romería de El Rocío, lo que se une a días festivos de meses anteriores en Semana Santa o las ferias de primavera.

Para mantener la actividad en los centros hospitalarios sin problemas, Andalucía necesita 5.500 donaciones semanales, de forma que se atiendan tanto los usos urgentes, como los accidentes de tráfico, como el día a día, en el que se incluyen distintas operaciones, partos o transfusiones de distintos tipos.

Concretamente, 1.500 bolsas de sangre es la cantidad mínima para poder tener un uso garantizado de todos los servicios sanitarios.

Y es que más del 75 % de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades a diario en los centros hospitalarios.

Por este motivo, se hace un llamamiento a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía, que se obtiene en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en desplazamientos de las unidades móviles que recorren los municipios y pedanías de las ocho provincias.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como hepatitis, sífilis o SIDA.