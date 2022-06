Macarena Olona: “Venimos con todo, no os conforméis con menos que la presidencia de la Junta de Andalucía”

La Calle San Jacinto, en el sevillano barrio de Triana, se ha abarrotado hoy de personas que han acudido a recibir hoy al presidente de Nacional de Vox, Santiago Abascal, al histórico fundador de la formación, José Antonio Ortega Lara; el secretario general, Javier Ortega; y la candidata a la Presidencia de Andalucía, Macarena Olona. Olona realizó un repaso a lo que ha sido la campaña electoral, especialmente por todos los inconvenientes y obstáculos que ha ido atravesando en las últimas semanas.

“Sonrío en pie, de frente, a vuestro lado, porque no han podido con nosotros. Andalucía en pie con vuestra candidata”, realizó la diputada por Granada. Todo ello después de superar “el racismo de llamarme inmigrante alicantina”, “el bulo del empadronamiento”, “nos han acusado también de no hacer campaña por no hacer la campaña que los medios querían” y “el CIS andaluz también ha querido ocultar la realidad”. Por todo ello, Olona dejó claro que “venimos con todo”, instando a los andaluces a no conformarse “con menos que la presidencia de la Junta de Andalucía”. Para ella, todos estos ataques se han producido porque “Vox supone una amenaza para los sindicatos corruptos, para la banda de enchufados del wordperfect, para los inmigrantes ilegales y para el resto de partidos”. En este sentido, la candidata de Vox recordó que “solo Vox propone una reducción drástica en los impuestos” y en definitiva llevar a cabo “un cambio real en Andalucía”, para lo que “Andalucía tiene que levantarse, ponerse en pie y reclamar patria, seguridad, trabajo, familia” y “solo Vox trae vuestro bienestar en el programa, no el bienestar de los políticos”.