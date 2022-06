María del Monte, orgullo (también LGTBI) de Sevilla: “Jamás en mi vida me he escondido de nadie”

“He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí”. En estos términos se expresó María del Monte, pregonera del Mes de la Diversidad Sexual de Sevilla, un evento que incluye conciertos, el Festival Cultura con Orgullo, conferencias o exposiciones y que tendrá como colofón la manifestación del orgullo. “Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer. Nunca”, señaló. “Quizás he intentado proteger, todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa, me daría igual. Pero quiero que sepáis antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de las que forman parte del mundo”, señaló la tonadillera.

El pregón fue en la Alameda de Hércules, con performance, conciertos en directo, sesiones de DJ´s y la Gala Drags Queen, y el 25 de junio está prevista la manifestación del Orgullo, que recorrerá las calles de Sevilla en una marcha reivindicativa y festiva, ha informado el Ayuntamiento.

María del Monte y el alcalde de Sevilla FOTO: La Razón Twitter Antonio Muñoz

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ya resaltó que “junio es el Mes de la Diversidad Sexual en Sevilla, una ciudad comprometida con la igualdad, abierta, orgullosa y tolerante, como viene demostrando en los últimos años gracias al trabajo que venimos haciendo desde el Ayuntamiento en colaboración con las entidades”. Todo ello “ha provocado que Sevilla se sitúe en el mapa del LGTBI de una forma destacada”, ha comentado el alcalde en la presentación de los actos de la Diversidad Sexual antes de explicar que María del Monte “es una persona de referencia en nuestra ciudad, que ya protagonizó el concierto que se celebró con motivo del Alumbrado en la portada de la Feria”.

La capital andaluza acogerá el próximo sábado la manifestación para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, organizada por la Federación Plataforma 28J Andalucía con el lema ‘Tu violencia no nos callará. Stop delitos de odio’.

La manifestación comenzará a las 20.00 horas y partirá de la avenida Menéndez Pelayo, a la altura de la sede de la Diputación de Sevilla, desde donde se dirigirá hacia el centro pasando por Las Setas para culminar en La Alameda sobre las 22.30 horas.

Allí se leerá el manifiesto reivindicativo de los derechos del colectivo, según ha informado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento hispalense.

Este será el acto central de las actividades impulsadas en Sevilla con motivo del Día del Orgullo, que incluyo el pregón a cargo de la cantante María del Monte, así como conciertos, sesiones de pinchadiscos y diversos espectáculos programados por el ayuntamiento.

Además, varios enclaves de la ciudad se suman esta semana al Mes de la Diversidad Sexual con la proyección nocturna de la imagen de la campaña en la zapata de la calle Betis y en la fachada principal del Ayuntamiento de Sevilla, así como la iluminación de varias fuentes con los colores de la bandera LGTBI.