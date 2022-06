Bendodo afea a Sánchez que se reúna con Aragonès y no llame aun a Moreno

Han pasado ya diez días de la victoria popular en las elecciones andaluzas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha llamado al vencedor, Juanma Moreno, para felicitarle. Así lo ha asegurado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, todavía en funciones hasta la composición del nuevo Ejecutivo. “La cortesía no sería una mala opción”, ha subrayado Bendodo, quien ha afeado a Sánchez que sí mantuviera un encuentro el pasado lunes con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, emplazándose ambos a una nueva cita. “Sánchez va a tener todo el tiempo del mundo para estrechar lazos con el presidente de Cataluña”, ha aseverado Bendodo.

En este sentido, el consejero de la Presidencia ha instado a Sánchez a aclarar “cuánto va a costar esa próxima reunión”, en referencia a posibles concesiones del Gobierno a Cataluña. Junto a ello, ha señalado que confía en que Sánchez “no tenga la intención de agraviar a Andalucía por el resultado electoral”.

“Los andaluces no votan bien ni mal, sino en libertad”, ha afirmado Bendodo teniendo en cuenta los malos resultados del PSOE el pasado 19-J. También ha insistido en que Moreno “va a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta”. A su juicio, “las mayorías absolutas son útiles cuando no hay que usarlas”. Por ello, ha augurado que el presidente de la Junta “dialogará con todos” durante la legislatura, a pesar de tener 58 diputados y margen suficiente para sacar adelante las medidas que considere en el Parlamento andaluz. Y ha insistido sobre la reunión con Aragonés: “Vamos a alzar la voz cuando los intereses de Andalucía se vean perjudicados”.