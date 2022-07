El PSOE se hace con la alcaldía de Linares al prosperar una moción de censura

El PSOE se ha hecho con la alcaldía de Linares, hasta ahora dirigida por Ciudadanos, al prosperar la moción de censura debatida este martes en un pleno extraordinario, con los votos a favor del PSOE, IU y CILU Linares.

La votación se ha producido, ante una gran expectación, en un salón de plenos abarrotado en el que se ha vivido la tensión desde el inicio, a pesar de que el PP y Cs han intentado volver a suspenderla presentando cuestiones previas, como ocurriera en las dos convocatorias anteriores, pero el secretario ha continuado con su celebración hasta la proclamación del nuevo alcalde, el socialista Javier Perales.

El pleno se ha podido celebrar, después de dos intentos fallidos, gracias al auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén que levantaba, el pasado 30 de junio, las medidas cautelares que impedían su celebración.

La moción ha contado con los votos favorables de los ocho concejales del PSOE, dos de IU y tres de CILU Linares, y con la oposición de Cs, PP y Linares Primero.

De esta forma, Javier Perales, que ha justificado la moción en la necesidad de conseguir el diálogo perdido, ha sido proclamado alcalde, después de haber sido la lista más votada en las últimas elecciones municipales.

Por su parte, el alcalde saliente, Raúl Caro-Accino, se ha despedido satisfecho por el trabajo bien hecho y ha advertido al PSOE de que llegan sin ningún respaldo y que “la ciudad no les quiere, no me hacen daño a mí sino a Linares”.

El nuevo alcalde se ha comprometido a trabajar por la ciudad y por los linarenses, restablecer los cauces de participación social y acercarse a los ciudadanos.

Asimismo, ha justificado su acceso a la alcaldía a través del mecanismo democrático de la moción de censura que ha triunfado a las “artimañas jurídicas” del PP y de Cs que han ido retrasando la celebración del pleno.

La secretaria provincial de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs), María Dolores Galiano, ha señalado que la moción de censura de Linares (Jaén) “evidencia las ansias de poder del PSOE frente al buen hacer que ha demostrado Ciudadanos en el gobierno”

“Hemos asistido a un espectáculo bochornoso por el que el PSOE, con el apoyo de CILU e Izquierda Unida, ha vuelto a demostrar su interés por llegar al poder, por encima de los intereses de la ciudad y de los linarenses”, ha asegurado Galiano en un comunicado tras estar presente en la sesión plenaria.

Para Galiano, “es difícil de entender que un partido que tuvo dos décadas para hacer avanzar a la ciudad y que lo único que consiguió fue hundirla, coja ahora el bastón de mando gracias a una moción de censura a solo diez meses de las elecciones municipales”.

La dirigente de Cs ha destacado el “buen hacer” del gobierno municipal de Ciudadanos que “ha trabajado sin descanso, llamando a todas las puertas que han sido necesarias para favorecer el crecimiento económico de Linares y recuperar el esplendor que esta tierra siempre ha tenido”.

Junto a esto, Galiano ha subrayado la “apuesta sin precedentes” por Linares que ha realizado también Ciudadanos durante el tiempo que ha estado en el gobierno andaluz. “En el tiempo en el que los liberales han gobernado en Andalucía y en Linares, lo que durante décadas han sido promesas, se ha convertido en una realidad”, ha apuntado, y ha puesto como ejemplos la cesión del parque empresarial Santana al Ayuntamiento de la ciudad, la inversión de 6,4 millones para su puesta a punto o el ramal ferroviario Vadollano-Linares.

Por todo ello, la dirigente naranja ha afirmado que “los próximos meses servirán para que el PSOE vuelva demostrar su incapacidad para defender los intereses de los linarenses” y será en mayo del año que viene cuando “los ciudadanos dejen claro en las urnas qué modelo de gobierno quieren para su ciudad, si aquel que está basado en políticas reales y en hechos demostrables o el de décadas de promesas que ni han llegado, ni llegarán nunca a Linares”.