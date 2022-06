Ciudadanos se descompone y debate el futuro de su líder en Andalucía

«No sé que he hecho mal para un castigo tan duro», lamentaba este lunes Juan Marín, el hasta ahora candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, que en vez de hacer su sueño realidad, su resultado se convirtió en toda una pesadilla para la formación naranja, ya que desaparece en Andalucía al no obtener ni un escaño para tener representación en el Parlamento. Pero este no será el único mal trago al que se enfrentará el partido liberal.

Así, después de que el que fuera portavoz de Ciudadanos en Andalucía y mano derecha de Juan Marín, Sergio Romero, abandonase la formación a dos semanas de las elecciones, el mismo día del primer debate televisado, –y dijese en los últimos días que iba a votar a Juanma Moreno–, la que hasta enero fuera coordinadora provincial de Cs, diputada por esta formación en Huelva y senadora por designación autonómica, María Ponce, informó ayer de su baja como afiliada al partido por «coherencia personal y política» al considerar que el partido ha tomado «una deriva insensata» y que la nueva Ejecutiva «ha traspasado líneas rojas».

Afirmó que se marchaba también «en lealtad a los principios y al programa que Ciudadanos prometió cumplir» y manifestó que no se pronunció antes al respecto por «discreción» para que la noticia «no interfiriera en el devenir de la campaña electoral en la provincia de Huelva». Con ella, son cinco los parlamentarios que abandonaron la formación naranja desde abril.

Junto a todo lo anterior y, con vistas a las próximas elecciones locales, Ciudadanos también se enfrenta a otro varapalo: la moción de censura en Linares (Jaén) avalada por el PSOE, IU y CILU Linares. Y es que, a pesar de que el partido pidió una medida cautelar para «dejar sin efecto la diligencia municipal», ayer se levantó dicha medida y, en caso de llevarse a cabo, el partido perdería una de sus 19 alcaldías en la comunidad.

Así las cosas, Ciudadanos sigue hacia delante como proyecto después de que Marín anunciase el domingo que renunciaba de todos sus cargos, aunque seguirá como vicepresidente de la Junta de Andalucía hasta que termine la actual legislatura. Precisamente, ejerciendo su cargo en el Gobierno andaluz, ayer fue preguntado sobre su relevo dentro del partido. «Una persona que defienda, ame esta tierra como yo lo hago y que anteponga el interés de Andalucía por encima de las siglas del partido», expresó Marín sobre el próximo líder del partido, al tiempo que dijo que «si reúne esas condiciones, será un buen relevo». En esta línea, defendió que hay «mucho talento» en Cs.

A pesar de la debacle, en estos momentos, lo que de verdad ocupa a la formación naranja es el debate de quién será el futuro líder en la región. La actual consejera en funciones de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, así como la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, son dos de los nombres que suenan con fuerza para este liderazgo pero, con más dudas que certezas, forman parte de las favoritas en las posibles quinielas.