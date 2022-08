El presidente de la FAMP exige a Moreno respeto con el municipalismo andaluz

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que respete el municipalismo andaluz tras realizar este pasado fin de semana “unas declaraciones desleales, partidarias, descalificando a la inmensa mayoría de alcaldes de Andalucía y, desde luego, inapropiadas para quien presume de moderación”, según Villalobos, quien ha expresado su sorpresa por lo que ha considerado “un ataque gratuito al municipalismo, carente de rigor y muy alejado de la realidad”.

Así, Villalobos ha recordado al presidente de la Junta que han sido los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos -más del 70% de los ayuntamientos andaluces no están gobernados por el Partido Popular- “los que durante la pandemia han dado la cara”, desinfectando colegios y calles, apoyando a personas en riesgo de exclusión social, asistiendo con bolsas de alimentos y material escolar a familias vulnerables, atendiendo a los más mayores y convocando ayudas extraordinarias para autónomos, pequeños y medianos empresarios de cada municipio”.

El presidente de la FAMP ha subrayado que “además de la pandemia, la invasión de Ucrania ha ocasionado una inflación desconocida”, lo que ha supuesto según Villalobos “subidas de precios en los contratos de obra pública y en otros suministros básicos que necesitamos a diario, como puedan ser la luz, el combustible o los materiales”, a lo que se ha preguntado ¿Dónde está la Junta de Andalucía?, ¿Dónde está el señor Moreno?”.

“Como presidente de los municipalistas andaluces, las manifestaciones de Moreno de este fin de semana han sido muy decepcionantes, porque el presidente de la Junta de Andalucía piensa en los ayuntamientos desde una perspectiva exclusivamente partidista y solo busca acumular más poder para la derecha”.

El presidente de la FAMP ha recordado que Juanma Moreno “lleva más de dos años sin escuchar ni recibir a la Comisión Permanente de la Federación a pesar de las múltiples solicitudes planteadas, sin responder a las demandas de los municipalistas y sin ofrecer ayuda a los ayuntamientos cuando la Junta está recibiendo las mayores transferencias de recursos económicos de la historia por parte del Gobierno de España”.

Villalobos también ha puesto de manifiesto el esfuerzo económico que el Estado está haciendo con los ayuntamientos. De hecho, “esta misma semana hemos conocido como la financiación local se va a incrementar un 5% más para el año 2023, mientras que llevamos varios años con la PATRICA congelada, que nos llega de la Junta, y asumiendo competencias propias de la administración autonómica”.

ESFUERZO EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTOS

El esfuerzo de los ayuntamientos andaluces en los últimos tres años ha sido extraordinario, “hemos hecho frente a la pandemia, lo estamos haciendo con la inflación, en la inmensa mayoría de los casos congelando o reduciendo las tasas e impuestos municipales y sin la ayuda de la Junta, mientras el Gobierno andaluz aprueba rebajas fiscales para las familias con ingresos superiores a 80.000 o 100.000 euros anuales, lo que me parece inaceptable”, ha subrayado Villalobos.

También el presidente de la FAMP ha querido enviar un mensaje al presidente Moreno Bonilla para señalar que “los alcaldes solo deben estar en sintonía con las necesidades de sus vecinos, concentrados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. “Las desafortunadas declaraciones del presidente de la Junta de este pasado fin de semana no parecen que vayan en la línea de querer gobernar para todos y todas y desde luego no las podemos calificar como moderadas”.

Para concluir, Rodríguez Villalobos, ha manifestado que “un resultado electoral, por muy bueno que sea, no debe dar impunidad al presidente de la Junta para atacar a todos los alcaldes que no son de su partido, por lo que exijo al señor Moreno respeto, que trate por igual a todos los ayuntamientos sean del color que sea y que escuche en esta legislatura al municipalismo, algo que no ha hecho durante la legislatura anterior.

También ha sostenido que “Moreno debe quitarse el traje electoral, porque la campaña electoral ya acabó y es momento de que el Gobierno andaluz se ponga a trabajar, busque el diálogo y los acuerdos con las Entidades Locales”.