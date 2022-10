Casi el doble de muertes por el calor en dos años en Andalucía

El calor en Andalucía va camino de matar más que la pandemia, si sigue con la actual evolución. Según el informe MoMo de la Universidad Carlos III, consultado por LA RAZÓN, desde el 1 de enero de 2020 se han identificado en Andalucía 18.867 excesos de defunciones por todas las causas y 1.677 defunciones atribuibles a la temperatura. Es decir, cerca de una de cada diez muertes dentro de este exceso de mortalidad en base a las estadísticas anteriores.

En un período de dos años, se ha pasado en Andalucía de un total de 79.485 defunciones observadas, con un exceso de 6.987 y 316 de ellas atribuibles a la temperatura, a 60.216 muertes en 2022, con un exceso de 4.168 y 515 defunciones atribuibles al calor, esto es, se han multiplicado por 1,6 los casos desde 2020. En 2021, por su parte, se observaron 80.623 muertes, con un exceso de mortalidad de 7.712 y 846 por la temperatura, esto es, se multiplicaron 2,6 veces en un año. La suma de las muertes por el calor se eleva en tres años a 1.677 en Andalucía. En España, el aumento es superior, pasando de 1.883 muertes atribuibles a la temperatura en 2020 a 3.576 en 2021 y 5.827 en 2022. «Desde el 1 de enero de 2020 MoMo ha identificado a nivel nacional 124.651 exceso de defunciones por todas» las causas y 11.286 defunciones atribuibles a temperatura», señala el informe. Sólo en lo que va de 2022, el informe MoMo atribuye en Andalucía 50 muertes al calor en enero; 15 en febrero; 12 en mayo; 89 en junio; 276 en julio; y 74 en agosto. Destacan, asimismo, las 141 muertes de agosto de 2021 o las 92 de julio pero sobre todo las 557 de enero de ese mismo año. En agosto de 2020 se registraron 152 y en julio, 118. Por covid, vienen falleciendo en Andalucía entre 30 y 40 personas por semana desde hace dos meses y unas 2.000 en total desde principio de año. El calor extremo en Andalucía dejó nueve muertos al día en julio, la mitad de ellos en Sevilla.

Sólo superan las 515 muertes por exceso de temperatura de Andalucía Castilla y León con 701; Cataluña, con 711; Comunidad de Madrid, con 1.315

En el sentido contrario, destaca Murcia con sólo 5 muertes por exceso de temperatura este año. Ceuta y Melilla tienen dos cada una.

Unos jóvenes se refrescan en una fuente en los alrededores de la Judería de Córdoba. EFE/Salas FOTO: Salas EFE

Por provincias, la Universidad Carlos III señala que Almería lleva este año 44 muertes por exceso de temperatura; Cádiz, ninguna; Córdoba, 64; Granada, 27; Huelva, 24; Jaén sobresale con 135; Málaga presenta 24; y Sevilla es líder con 196 fallecimientos.

Según el Plan Andaluz de Prevención de las Temperaturas Excesivas, entre1980 y1997 se notificaron en Andalucía 172 muertes atribuibles a calor excesivo, oscilando entre 0 casos los años 1984, 1986, 1987 y 67 casos en 1995. El 65% del total se produjo en el mes de julio, el 25% en el mes de agosto, el 9% en los meses de junio y septiembre y el 1% restante en los meses de mayo y octubre. Las provincias en las que se produjeron un mayor número de muertes por esta causa fueron Sevilla con el 48% y Córdoba con el 30%, siendo esta última provincia la que presentó mayor tasa de mortalidad. Las personas mayores de 70 años constituyeron el 65% de los casos.

En los años 1994-98 se registraron 232 altas por las causas mencionadas, oscilando entre 10 en 1997 y 114 en 1995. Al igual que en mortalidad, durante julio se produjeron el 64% de los ingresos por estas causas, seguido de agosto (16%) y junio (9%). El 50% de los ingresos se produjeron en hospitales de las provincias de Sevilla y Córdoba.

El exceso de mortalidad se ha asociado a períodos de tres o más días consecutivos de temperaturas no habituales, ya sea en verano o en invierno.

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) fue desarrollado en 2004, en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.

En realidad, el sistema MoMo calcula e infiere valores relativos a todas las causas atribuibles a temperatura, no son números exactos de defunciones. Por tanto, las cifras del Panel MoMo no son personas fallecidas al no tratarse de un registro de defunciones, sino que es el resultado de un cálculo estadístico en forma de estimación.

Cerca de un 40% de más muertes el pasado julio

►Salud Responde realizó desde mayo a septiembre un total de 38.131 llamadas de seguimiento a la población de riesgo durante los días de altas temperaturas. El diferente origen de las olas de calor, junto a la contaminación, determina su impacto en la salud, según un estudio de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto Carlos III. Según el experto en Salud Pública Joan Carles March, este julio, «el exceso de mortalidad ha estado a la altura de los peores momentos, sin contar los muy excepcionales meses de marzo y abril de 2020, cuando el coronavirus disparó los fallecimientos, que llegaron a superar en más de 25.000 decesos los previstos en toda España». El pasado julio Andalucía «rozó el 40% de incremento de personas que murieron por calor con respecto a una media nacional que osciló entre el 23 y el 25%». Sólo Granada, «durante los meses de junio y julio superó las doce muertes por calor».