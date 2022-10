«Feijóo solucionará el problema de la financiación autonómica»

Carolina España es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta. Tiene la responsabilidad de elaborar los Presupuestos que abran la legislatura, que serán los primeros de la mayoría absoluta del Partido Popular. Ha tenido cargos de responsabilidad política en el Ayuntamiento de Málaga y en el Congreso de los Diputados. Ahora dirige una de las carteras más importantes del Ejecutivo autonómico.

Andalucía recibirá las mayores transferencias del Estado en 2023 con 24.356 millones de euros. ¿Por qué no le gustan los Presupuestos Generales?

Porque discriminan a Andalucía por varios motivos. Las inversiones en infraestructuras hidráulicas para paliar la sequía se reducen un 11,5 por ciento y esto no puede ser. Pero es que al plan de empleo de Canarias se le destina 10 veces más de inversión que al de Andalucía y, al de Extremadura, casi cinco veces más. Si analizas, los fondos europeos, la media por habitante es de 399 euros y Andalucía recibe 365 euros y hay comunidades como La Rioja o Baleares que reciben más de 600 euros. Y las inversiones están por debajo de la media y se incumple el Estatuto de Autonomía de invertir en función de la población. Además, hemos solicitado un fondo transitorio de nivelación por infrafinanciación porque recibimos 1.000 millones de euros menos al año con el actual modelo, es decir, 151 euros menos por habitante.

Pero Cataluña compensa en los PGE el déficit inversor del Estado en su territorio. En 2023, 200 millones más. ¿Han jugado mejor sus cartas?

No, no es cuestión de cartas. El Gobierno necesita a ERC para seguir en La Moncloa y lo que le importa a Pedro Sánchez es el sillón. Y yo sí aprecio que el Gobierno de España quiere cortar las alas a Andalucía porque hemos pasado del vagón de cola a ser referencia de las principales magnitudes económicas: en creación de empleo, crecimiento económico, creación de empresas, autónomos o exportaciones. Andalucía es hoy un referente.

¿Un Gobierno de Feijóo crearía ese fondo de compensación por infrafinanciación que reclama Andalucía?

Un Gobierno de Feijóo solucionaría el problema de la financiación autonómica y lo solucionará. El actual Gobierno, que está al frente desde 2018, ha mirado para otro lado en estos cuatro años.

Han anunciado que la prioridad en los Presupuestos de la Junta de Andalucía será la sanidad, la educación y las políticas sociales, pero ¿van a dar respuesta a las necesidades de inversión que tiene Andalucía?

Van a ser unos Presupuestos expansivos que se incrementarán en un 12 por ciento y que superarán los 45.000 millones de euros. Serán los Presupuestos de las familias y de los fondos europeos porque van a seguir transformando el tejido productivo andaluz.

Le insisto. ¿Habrá dinero para todas las inversiones comprometidas? Por ejemplo, ¿darán respuesta a las obras hidráulicas que se demandan?

Habrá bastante dinero para infraestructuras hidráulicas porque ahora mismo lo único que puede frenar a Andalucía es la sequía. Ahora bien, obviamente esto tiene que ir acompañado por un esfuerzo inversor por parte del Gobierno de España porque nosotros solo tenemos el 33 por ciento de las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir y el resto, el 67 por ciento, son del Gobierno.

Pero de momento, según asegura, los Presupuestos Generales no dan esa respuesta

Es que no son unos buenos Presupuestos. Estamos preocupados porque es un Gobierno adicto a la deuda, con una partida de intereses de 31.000 millones de euros, tres veces el Presupuesto de Industria y cinco el de Educación en España. Eso es una hipoteca que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y encima, en un contexto en el que han recaudado 27.000 millones de euros de más de enero a agosto de este año como consecuencia de la inflación, de los que unos 1.800 millones han salido del bolsillo de los andaluces. Eso es asfixiar a las empresas y a las familias y esa recaudación extra no está fluyendo. No es de justicia que el Gobierno sea cada vez más rico y las familias más pobres.

La política fiscal la han marcado nada más arrancar la legislatura. ¿Bajar impuestos es de derechas o es de izquierdas?

No es ni de izquierdas ni de derechas, sino lo más acertado en la situación en la que nos encontramos. Tenemos el ejemplo del Gobierno socialista de Portugal, que está bajando impuestos y ha conseguido un pacto de rentas; o el del expresidente Zapatero, que eliminó el impuesto de patrimonio durante varios años. Por cierto, es un impuesto obsoleto que ahuyenta la inversión y que no existe en ningún país de la Unión Europea. ¿Está toda la Unión Europea equivocada?

¿Están convencidos de que la recaudación aumentará tras la bajada de impuestos?

Lo hemos demostrado. Hemos bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99 por ciento, hemos bajado el IRPF y Transmisiones Patrimoniales y hemos recaudado 1.100 millones de euros más y tenemos 280.000 nuevos contribuyentes. Ese es el atractivo de una política fiscal adecuada y de hecho, la Fundación Para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation nos han dado un premio por mejorar la competitividad fiscal de Andalucía.

La financiación incondicionada a los ayuntamientos va a subir a 520 millones en 2023. La ley, de 2011, decía que esta cantidad debía de ser de 600 millones en 2014. ¿Por qué se incumple la ley?

Hacemos un esfuerzo importante y desde que hemos llegado al Gobierno siempre se ha subido. En el acumulado, para 2023, 130 millones de euros más. Si los socialistas no hubieran congelado esa financiación desde el año 2012 al 2108 ahora estaríamos muy cerca de esos 600 millones pero llegaremos pronto a esa cifra.

Carolina España, durante la entrevista FOTO: kiko

¿Va mantener el anexo de inversiones provincializadas en los Presupuestos de la Junta o las tensiones entre territorios con unas elecciones municipales el año que viene le va a hacer planteárselo?

Lo vamos a mantener e incluso vamos a incrementar el detallle de la provincialización. Eso es transparencia y es respeto a cada una de las provincias.

Pero fíjese la polémica que ha habido por un vuelo a Nueva York entre Sevilla y Málaga.

Tenemos que bajar el suflé y tener una visión diferente. Desde la Junta de Andalucía se trabaja para todas las provincias y todas son igual de importantes. La competencia es sana pero esos rifirrafes no nos traen nada bueno. Y, en este caso concreto del vuelo a Nueva York, habrá sido una decisión de la compañía pero hay que aprovechar las sinergias y que se beneficien todas las provincias. Y habría que hacer un eje potente Sevilla-Málaga que ya se inició y seguir potenciando el resto de provincias porque todas son líderes en algo.

El Banco de España ha rebajado el crecimiento para 2023 al 1,4%. ¿Andalucía crecerá en torno al 1,5% en sus cuentas?

Hay mucha incertidumbre y lo estamos valorando, pero estará en torno al 1,5 o un poco más alto.

La Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía Horizonte 2027 aspira a alcanzar ese año los 3,5 millones de ocupados en Andalucía y una tasa de paro del 14,1 por ciento. ¿Lo ve viable?

En 2018, cuando llegamos al Gobierno andaluz, la tasa de paro era de un 23 poro ciento y ahora mismo, segundo trimestre de 2022, está en un 18,7. Por tanto, perfectamente podemos recortar otros cuatro puntos en esta legislatura. Y con los ocupados la evolución es similar.

Para que esas previsiones se cumplan es fundamental aprovechar los fondos europeos. ¿Existe un problema en la gestión de estos fondos?

El problema no es tanto de capacidad de gestión sino del diseño del instrumento Next Generation EU y de los fondos MMR y React EU. Se han diseñado unas líneas y con unos requisitos difíciles de cumplir porque no ha habido cogobernanza entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por eso hemos pedido una reformulación de esos fondos: no tiene sentido que no podamos gastar esos fondos en infraestructuras hidráulicas o que podamos hacer más guarderías cuando no tenemos más niños, preferimos avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años. En cuanto a la gestión, los fondos europeos van a ser clave en esta legislatura, hemos reforzado los equipos y hemos robotizado muchos trámites para su certificación. En los primeros seis meses de 2022 se ha certificado algo más de 1.300 millones, cantidad similar a lo que se certificó en los últimos cinco años de Gobierno socialista.

¿Andalucía va a tener que devolver fondos europeos del marco 2014-2020?

No, espero que no. Hubo que devolver fondos cuando gobernaban los socialistas. Todo el Gobierno andaluz estamos, en general, en modo fondos europeos.

Los estatutos de la Agencia TRADE tenían que estar aprobados en junio y funcionando en breve. Van a cambiar el diseño con la salida de la Fundación Andalucía Emprende. ¿Ha heredado un proyecto poco viable?

Espero que a primeros del año que viene esté funcionando ya la Agencia TRADE. Hemos desgajado Andalucía Emprende por la propia estructura del Gobierno, ya que las competencias de emprendimiento está en Universidades.

Según ese argumento, ¿no debería estar también la Agencia del Conocimiento fuera de TRADE y en Universidades?

Si fuera necesario, se ajustaría.

Ha sido diputada en cinco legislaturas en Madrid y ahora que su partido repunta en las encuestas le han llamado para formar parte del Gobierno andaluz. Me va a decir que es un privilegio estar en su tierra, pero, ¿echa de menos la política nacional?

La política nacional siempre se echa de menos pero, sin lugar a dudas, mi compromiso es cien por cien con Andalucía y, sobre todo, con el presidente Juanma Moreno.