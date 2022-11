A casi un millón de andaluces les incomoda hablar de feminismo con los compañeros de trabajo

A casi un millón de andaluces (un 23% de la población activa) les incomoda hablar sobre feminismo e igualdad de género con los compañeros de trabajo, según el estudio ‘Tabúes en el entorno laboral’ realizado por Amazon e Ipsos. Andalucía, que lidera la creación de empleo en España según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sigue teniendo una presencia desigual de mujeres en el mercado laboral, tanto en el número de desempleadas como en el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo.

Aunque el estudio demuestra que más del 50% de los ciudadanos de la región afirma sentirse muy cómodo abordando este tema, aún queda mucho camino por recorrer. En Andalucía, solo un 34% de las empresas cuenta con mujeres en la alta dirección, cifra que sitúa a la región dos puntos por debajo de la media española, según datos del informe Women in Business 2022.

En Andalucía, Amazon emplea a más de 1.500 personas y destaca por su gran representatividad de mujeres. Por ejemplo, el centro logístico de Dos Hermanas (Sevilla) está dirigido por una mujer y cuenta con un 47% de mujeres en su plantilla, una cifra muy superior de la media del sector de transporte y logística a nivel nacional (22%) y de otros sectores, como el industrial (24%).

Con el objetivo de visibilizar y poner en valor el rol de la mujer en el ámbito laboral y social, Amazon ha puesto en marcha en su centro logístico de Dos Hermanas la iniciativa Yes We Talk. En una jornada de sensibilización dirigida a todos los trabajadores del centro, Leticia Dolera, actriz y directora de cine, ha compartido su experiencia con Nicole Uribe, trabajadora del centro, que como lead de operaciones ha llegado a gestionar hasta 300 personas de diferentes equipos.

Dolera ha puesto de relieve la necesidad de tener más referentes femeninos para que las niñas y las mujeres se dediquen a aquello que realmente les gusta: “Ser directora de cine me apasiona y ya forma parte de mi identidad, y quizás no me dediqué antes a ello por el contexto cultural y por la falta de figuras femeninas que podían dedicarse a contar historias. Nunca sabré qué hubiera decidido, si ser actriz o directora, en el caso de haber crecido con más referentes de mujeres directoras”.

Y ha añadido: “La cultura nos construye, construye nuestro imaginario y nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos. Por eso es necesaria una industria donde haya igualdad y paridad en todos los ámbitos, eliminar todos los estereotipos que se arrastran culturalmente, y que las mujeres que han hecho historia y que la siguen construyendo aparezcan en los libros de texto”. Nicole Uribe ha contado su experiencia laboral: “Somos muchas las mujeres con puesto de liderazgo en el centro logístico de Dos Hermanas y eso me motiva. Desde mi posición me encargo de gestionar y fusionar al equipo para que todo funcione correctamente; esto me permite interactuar con mucha gente, conocer a muchas personas y darme cuenta de la gran cantidad de mujeres que tenemos en el centro, con las que además me siento muy identificada. Tenemos personas talentosas, versátiles y maravillosas. Feliz de que Amazon rompa con el techo de cristal y fomente la igualdad de género”. Por su parte la general manager del centro, Geraldine Leirós, ha afirmado que “la igualdad y la diversidad forman parte de nuestro ADN”. “En Amazon cada vez hay más mujeres en altos cargos y también en puestos tecnológicos altamente especializados”, ha explicado.