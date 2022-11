Chaves y Griñán, “bajo la lluvia”, recogen la notificación de la condena de inhabilitación

“Bajo la lluvia”, describió un encapuchado Griñán su llegada a la Audiencia para recoger la notificación de la condena de inhabilitación por el “caso ERE”, al ser preguntado cómo se encuentra. Chaves no hizo declaraciones mientras que Griñán remitió a su abogado. La modificación del delito de malversación puede abrir otra puerta al ex presidente andaluz para evitar la cárcel. Para la condena de prisión, de momento se sigue a la espera de que la Audiencia dictamine tras pedir la Fiscalía y la acusación particular que se ejecute la sentencia sin esperar al incidente de nulidad en el Supremo ni a la tramitación del indulto.

“Yo no he planteado ninguna suspensión en la Audiencia. Yo no soy mi abogado. Mi abogado es el que contesta a todas las cuestiones jurídicas, yo de eso no tengo ni idea”, señaló Griñán a preguntas del Grupo Joly. Sobre las 9:40 salió Chaves de la Audiencia de Sevilla, poco después que Griñán.

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, han recogido este martes en la Audiencia Provincial de Sevilla la notificación de la condena de inhabilitación por el caso de los ERE. Finalmente, y tras solicitarlo a la Audiencia, han adelantado la recogida, ya que estaban citados para este miércoles 16 de noviembre a las 11:00 horas. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Audiencia, la “mayoría” de los citados habían pedido poder adelantar la recogida de la notificación, entre ellos Chaves y Griñán, que han sido de los primeros en acudir esta mañana a primera hora a los juzgados. Hasta el momento, diez de los quince condenados han acudido a la Audiencia a recoger la notificación al objeto de “cumplir” las penas.