María León recurrirá el archivo de la denuncia contra los policías que la detuvieron

La actriz sevillana María León ha anunciado que recurrirá esta semana el archivo de la denuncia presentada contra los agentes de la Policía Local que la detuvieron el pasado 1 de octubre, que la jueza no ha tenido en cuenta al considerar que se trata de una “estrategia defensiva no amparable”. A través de su perfil en Twitter, la actriz indicado que ha sabido “por los medios de comunicación que provisionalmente se se ha sobreseído mi denuncia”, y añade que “esta misma semana quedará presentado recurso”.

La denuncia ha sido archivada por la titular del Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, que además ha llamado a declarar como investigadas a tres personas que acompañaban a María León la noche que ocurrieron los hechos. La magistrada responde así a la denuncia presentada contra agentes de la Policía Local de Sevilla por los presuntos delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral que, según sus abogados, cometieron cuando la detuvieron durante un altercado en el que la actriz agredió supuestamente a una agente.

Después de ser puesta a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla acordó la libertad provisional de la actriz, a la que se investiga como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad.Dos días después de los hechos, la actriz negó la agresión y denunció haber sido víctima de “abuso policial”, por lo que puso el caso en manos de sus abogados, José Antonio Sires y Carla Vall. La jueza recoge en el auto frases de la actriz ante los agentes, como “Tonto, ¿tú que eres el Sheriff?”, y cita que llegó a “escapar del coche en el que iba a ser trasladada a la Jefatura para su identificación al no portar documentación, auxiliada por un grupo de individuos”, a los que ha citado a declarar.

Para la instructora, la sucesión de pruebas presentadas por la actriz, incluida una grabación en vídeo y otra en audio, “no avala los presuntos hechos denunciados vislumbrándose que responden a una estrategia defensiva no amparable”. En esa grabación -prosigue- llega a cuestionar el número de agentes policiales que intervinieron en su detención, y cita que no fue detenida por no llevar el DNI encima sino “por escapar del coche policial tras ser auxiliada por un grupo de personas que lo rodearon y le permitieron escapar”, además de “golpear dos veces a la agente lesionándola”, y después de caer al suelo y ser ayudada por los agentes a ponerse en pie. La jueza indica que las lesiones que presentaba la actriz se deben a la caída y las que se produjo ella misma al golpear a la agente, e indica que “no puede reprochar a los agentes que no le diesen la mano para calmarla, siendo su obligación proporcionarle atención médica como así hicieron”.