Declaran no apta para el consumo el agua de Humilladero (Málaga)

Desde este jueves los vecinos de Humilladero (Málaga) no pueden consumir el agua potable de la red de abastecimiento tras ser esta declarada como no apta para el consumo humano por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga. El Ayuntamiento ha recurrido a camiones cuba de 10.000 litros que dos veces en semana, lunes y jueves, acudirán a la localidad para abastecer a sus cerca de 3.300 habitantes. En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, Miguel Asencio, ha adelantado que, de forma excepcional, el camión cuba acudirá a Humilladero este sábado, 31 de diciembre, “ya que el primer día que fue, el jueves, “los vecinos aún no estaban al tanto de la medida tomada y, en consecuencia, de los 10.000 litros que traía el camión cuba, sólo se consumieron 2.000″.

En un bando municipal se había dado a conocer, el pasado jueves día 29, que se había tenido constancia del “incumplimiento en el valor paramétrico de cloruros y nitratos en el agua de la red de abastecimiento del municipio, presentado valores por encima de lo autorizado”, y se advertía a la población de que el agua no era apta para el consumo humano, y se adelantaba la llegada de camiones cisterna. En el documento, que atendía al informe de resolución de la Junta de Andalucía, también se informaba de que “hasta que la situación no vuelva a la normalidad no podrá emplearse para beber ni para la elaboración de momentos, pero sí para la limpieza del hogar y menaje doméstico, así como para el aseo personal”. El alcalde ha confirmado también que no se prevén cortes en el suministro.

En otro bando se detallaron los puntos exactos a los que se desplaza el camión cuba para distribuir agua potable gratuitamente y al que los vecinos deben acudir con sus propios recipientes. Por otro lado, el regidor de Humilladero ha indicado que, junto a los alcaldes de Alameda, Mollina y Fuente de Piedra, solicitará una reunión urgente con el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández-Tapia, para plantear nuevos puntos de abastecimiento de agua potable para estas localidades del norte de la provincia de Málaga.

Al respecto, ha recordado que “somos 14 municipios los que estamos en la lucha para buscar alternativas en el suministro de agua potable de la zona para que no se den situaciones como la que ahora se dan en Humilladero y como ya se dieron en Fuente de Piedra. Si bien ya habíamos planteado el pantano de Iznájar, ahora los alcaldes de los cuatro municipios más afectados propondremos otras opciones como la Sierra de Loja o El Torcal, que quizás tengan menos inconvenientes a la hora de su tramitación”.