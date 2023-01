El PP-A también pide suspender la entrada en prisión de Griñán

La representación procesal del PP-A ha presentado este viernes un escrito ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que solicita que se suspenda la entrada en prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso ERE, “hasta que el forense emita un nuevo informe sobre la evolución de su enfermedad”.

El PP-A se suma de este modo a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que este jueves propuso solicitar un nuevo informe “más preciso” al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla “sobre la procedencia” o no del ingreso en prisión ante el cáncer de próstata sobrevenido alegado por Griñán y suspender “entretanto” su entrada en la cárcel.

El escrito del PP-A, del que informa el partido en un comunicado, se produce dos días después de que el presidente del PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestase que “personalmente” no puede “ser partidario” de que Griñán entre en prisión porque “una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente”, de forma que “si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión”.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla trasladó el pasado lunes a la Fiscalía Anticorrupción y al PP-A, que ejerce la acusación popular en la causa, el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por Griñán, en demanda de suspender el plazo de entrada en prisión dictado por dicha instancia judicial para el comienzo del cumplimiento de su pena de seis años y dos días de cárcel por malversación.

Dicho informe forense señala “la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica”, más al detalle un cáncer de próstata. En concreto, el informe detalla que “se trata de una enfermedad muy grave” ante la cual, “dado el pronóstico emitido existen posibilidades de curación”, si bien como todavía no ha avanzado el tratamiento prescrito a Griñán en forma de medicación y radioterapia, el Instituto de Medicina Legal precisa que no es posible determinar aún “cuál será su evolución” sanitaria, en un marco en el que actualmente el tratamiento del cáncer es “eficaz en un alto porcentaje de casos salvo los muy agresivos” o en fase terminal.

LA ENTRADA EN PRISIÓN “NO AYUDA”

El Instituto de Medicina Legal de Sevilla razona, en ese sentido, que la entrada en prisión “no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad, que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance”, como “un apoyo familiar y social necesario e incluso imprescindible en estos casos”. El informe destaca además que aunque los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias son capaces de afrontar “cualquier demanda médica”, pesa la consideración de que “los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria”.

Además de trasladar dicho informe a las partes personadas en esta causa judicial, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla habilitaba un plazo que finaliza a las 15 horas del próximo lunes 16 de enero, para que la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A se posicionasen a cuenta del contenido del citado documento. Una vez registrados los pronunciamientos de ambas partes, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya está en condiciones de decidir si suspende o no la entrada en prisión de Griñán.