FITUR acoge la presentación de la Solheim Cup 2023

La Solheim Cup 2023, con su magnífico trofeo de cristal Waterford como testigo, no es la primera vez que visita FITUR, pero esta ocasión ha tenido una relevancia especial, ya que el 22 de septiembre, fecha en la que empezará a disputarse este torneo en Finca Cortesín, ya se vislumbra en el horizonte.

Por ese motivo, no faltaron a la cita los responsables de las principales instituciones que han hecho posible que una competición como la Solheim Cup se celebre en España por primera vez en su historia.

Abrió el acto Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, señalando que “la Solheim Cup no es un evento como los demás, ya que dejará un legado que irá más allá de la semana del torneo. Un legado que significará riqueza para muchos sectores además del golf”.

Seguidamente tomaron la palabra José Antonio Mena, alcalde de Benahavís; Juan Luis Guillén, teniente de alcalde de Casares; y Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; quienes destacaron el gran trabajo realizado.

“Es un orgullo para nuestro municipio albergar este evento, por fin llega el año de la Solheim Cup. La organización que se ha llevado a cabo estos años se ha basado en un gran trabajo y ya se ven los frutos”, manifestó Mena.

“Tenemos que poner en valor el encuentro y el diálogo de las distintas instituciones y administraciones que se han puesto de acuerdo con otros agentes privados para conseguir un objetivo que redundará en el conjunto de la Costa del Sol. Y por supuesto, poner en valor el deporte femenino”, abogó Guillén.

“Esto que hoy celebramos no ha sido fácil y hay que reconocer el esfuerzo de Deporte & Business, la empresa organizadora, y de la Junta de Andalucía, porque ha sido una cuestión de todos, todos hemos remado en la misma dirección. Hemos aprovechado la oportunidad que se nos presentó y por tanto tengo que dar la enhorabuena a todos por el logro”, dijo Muñoz.

Continuó con las alocuciones Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín, resaltando el compromiso del club con el evento, “ya que vamos a ser la imagen de Andalucía en el mundo. Hemos preparado el campo a conciencia y estamos comprometidos tanto con el golf femenino como con la sostenibilidad”.

Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de Acosol, cogió el testigo en el atril y explicó que “la aportación de Acosol en el proyecto será apostar por la sostenibilidad y acabar con la etiqueta de que el golf no cuida el medioambiente”, además de demandar al Gobierno de España que “apoye este evento, ya que no puede ni debe quedarse fuera de un proyecto de esta magnitud”.

Margarita del Cid, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, también incidió en “el trabajo conjunto tanto de las diferentes instituciones como del sector privado para volver a convertir a la Costa del Sol en el centro de todas las miradas del mundo golfístico”.”No ha sido sencillo, han sido tres legislaturas de trabajo, pero el hilo conductor es que todo el mundo se ha comprometido con el proyecto. Y eso es porque todos sabemos de las bondades del golf”.

Cerró el acto Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con unas palabras en las que definió el proceso de conseguir albergar la Solheim Cup como “una espera activa en la que ha habido momentos de tensión, de sufrimiento, pero en la que finalmente se ha llegado a buen puerto”.

“Cualquier gran proyecto no se consigue desde la indolencia, se logra desde el orgullo de ser el mejor destino de golf de Europa y de uno de los mejores del mundo. Este es un éxito de todos y que nos trascenderá a todos. Será un antes y un después. Con los años se verá el rédito no sólo deportivo, sino económico y cultural del evento. Esto no acaba en 2023, esto empieza en 2023″.

La PING Junior Solheim Cup, en La Zagaleta

La presentación de la Solheim Cup 2023 también sirvió para poner el foco en la celebración de la PING Junior Solheim Cup, torneo que reunirá a las mejores jugadoras amateurs Sub-18 de Europa y Estados Unidos en el Old Course de La Zagaleta los días 18 y 19 de septiembre.

“Acoger la PING Junior Solheim Cup es todo un orgullo y nos ilusiona recibir a las jóvenes promesas que en el futuro formarán parte de la élite de nuestro deporte”, declaró José Canales, country club managing director de La Zagaleta Golf.”Desde hace 30 años, la excelencia es la razón de ser de nuestro club y, por ello, vamos a volcar toda nuestra experiencia y amor por el golf para presentar el campo en las mejores condiciones posibles y asegurar el éxito del torneo”, finalizó.

