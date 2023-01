Los requisitos del aval del 15% de las hipotecas para los jóvenes en Andalucía

La Junta de Andalucía avalará un quince por ciento de las hipotecas a los jóvenes menores de 30 años para ayudarles a que puedan acceder a una primera vivienda. Las Consejerías de Hacienda y la de Fomento llevan meses trabajando para poner en marcha esta ayuda. Se espera que estén listas en febrero. Para comprar una vivienda de 250.000 euros, se necesitarían 12.500 euros ahorrados para la entrada y 25.000 euros para impuestos. Sin el aval, se necesitarían 50.000. Más de 420.000 jóvenes andaluces cuentan con trabajo y podrían pagar una cuota hipotecaria pero no podrían emanciparse por no contar con la entrada de la vivienda, según Fadeco.

Andalucía establecerá algunas condiciones como un tope máximo del valor del inmueble, que podría rondar entre los 250.000 y los 300.000 euros.

Los estudios para su puesta en marcha están muy avanzados y se están ultimando los detalles jurídicos. La consejera de Hacienda, Carolina España, señaló que ”es una noticia muy importante que revela que el Gobierno andaluz trata de ayudar a los jóvenes y que estamos en el mundo real ya que conoce las dificultades” de este colectivo para acceder a una primera vivienda, pues las entidades financieras sólo conceden las hipotecas del 80 por ciento del importe del inmueble.

La Junta avalaría un 15 % de la hipoteca y para ello cuenta con una partida presupuestaria de veinte millones, que se pondría ampliar, ha indicado la titular de Hacienda y Fondos Europeos. Esta medida responde a una solicitud de la patronal de la construcción Fadeco para facilitar el acceso de determinados colectivos a una vivienda dadas las dificultades de financiación para constituir una hipoteca.

Con la nueva herramienta de la Junta, se facilitaría a los jóvenes el 15% de la hipoteca “mediante un aval”. Para esta tarea se ha presupuestado para este 2023 hasta 20 millones de euros “ampliable”.

Este aval permitirá que los bancos concedan hasta el 95% del precio de la vivienda que se desee adquirir, lo que disminuirá la entrada que se debe aportar. Además, es importante destacar que no se trata de una subvención, es decir, que la Junta de Andalucía no pagará ese 15% de hipoteca, sino que bloqueará una partida para responder ante posibles incumplimientos en el pago. De momento, solo podrán beneficiarse del aval los menores de 35 años. No obstante, se está estudiando la posibilidad de que se amplíen a menores de 40 años en casos en casos extraordinarios.

Esta herramienta jurídica toma de ejemplo a países como el Reino Unido. El Consejo de la Juventud de Andalucía ha valorado positivamente la medida pero teme que «quede para una minoría».

Será obligatorio que el agraciado no posea ninguna otra vivienda en propiedad y que su fin no sea el alquiler a terceros.

Se trata de una medida muy similar al “Plan mi primera vivienda de Madrid” que facilita la concesión de hasta el 95% de las hipotecas a menores de 35 años. En la Región de Murcia se avala a los jóvenes para financiar la compra de su vivienda al 100%.

Los requisitos