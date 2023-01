Amenazas de un paciente en el Hospital Valle del Guadalhorce: “No tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo”

Médicos del Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama (Málaga), se han concentrado este lunes en la entrada del área de urgencias en repulsa por las últimas amenazas e insultos a varios facultativos. La madrugada del pasado lunes 23 de enero un paciente acudió a urgencias con una rótula rota. Al indicarle que se tumbara en la cama para extraerle líquido de la rodilla y colocarle una calza, éste se negó y comenzó a insultar a los compañeros.

Según han indicado desde el Sindicato Médico de Málaga, el paciente “les dijo que eran unos negligentes, que él haría lo que le daba la gana, que iba a grabar todo el proceso con el teléfono móvil, que hablaría con unos amigos para que los profesionales no pudieran trabajar más en ese hospital, entre otros comentarios”. Tras lograr colocarle la calza, el usuario les pidió los nombres a todos los médicos que se encontraban allí, tanto a los que intervinieron en su proceso como a los que no, con la intención de denunciarlos. Posteriormente, al recibir el informe médico de alta, el paciente afirmó que no se iba a tomar la medicación que le estaban indicando porque “no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo” e insultó a un profesional llamándolo “hijo de puta”, ha añadido el sindicato.

Agentes de la Guardia Civil se personaron en el centro hospitalario, pero el paciente ya había abandonado el hospital, e informaron de que conocían al individuo, ya que tenía antecedentes policiales. El SMM ha lamentado este nuevo caso de violencia contra los facultativos, “en un comienzo de año en el que se han producido varias agresiones en centros de salud y hospitales de la ciudad y la provincia”, lo que a su juicio, denota que este tipo de hechos “se están normalizando en la sociedad sin justificación alguna”.

Ante esto, el sindicato ha vuelto a exigir a la Administración andaluza “la contratación de más vigilantes de seguridad, que en muchos centros ya no existe esta figura, además de implementar campañas de concienciación ciudadana”.