Aplazan las declaraciones de los investigados en el arresto de la actriz María León

La titular del juzgado de instrucción número 18 de Sevilla ha aplazado al próximo 22 de febrero las declaraciones de tres investigados en el caso del arresto a la actriz María León, detenida el pasado 1 de octubre, que inicialmente estaban previstas para el 6 de febrero, ante la coincidencia de varias comparecencias de otros casos en la misma fecha. Según ha adelantado Diario de Sevilla, y se refleja en los señalamientos a los que ha tenido acceso EFE, la jueza ha citado a tres investigados que se hallaban presentes cuando se produjo el arresto, para los que hay, inicialmente, una investigación por presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad.

Las declaraciones se han fijado a las 9.30, 9.50 y 10.15, mientras que para las 10.30 se ha citado a una cuarta persona, esta vez en calidad de testigo, sin que por el momento haya fecha prevista para la declaración de la propia actriz. María León fue detenida tras agredir, presuntamente, a un agente que la conducía a jefatura para ser identificada, tras serle requerida la documentación en la calle durante una trifulca con una patrulla policial, después de que la Policía Local diese el alto a un hombre que circulaba en una bicicleta con una copa de cristal en una mano.

Cuando los agentes le estaban identificando, un grupo de personas entre las que se encontraría la actriz comenzó a increparles, y, al parecer, la propia María León comenzó a grabar la actuación policial. Al producirse insultos a los policías, un agente le requirió la documentación, a lo que no se negó, pero no la llevaba encima, por lo que fue introducida en un patrullero para encaminarse a una comisaría, aunque en ese momento una de las personas que estaba con ella abrió la puerta del coche, para salir del vehículo y, presuntamente, agredir a uno de los policías. Por estos hechos fue detenida, y tras pasar la noche custodiada fue trasladada a los juzgados de Sevilla para ser sometida a un juicio rápido, en el que se acogió a su derecho constitucional a no declarar.