Los dispositivos forman parte del día a día de los menores españoles desde edades tempranas. Tanto es así que, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la Información (ONTSI), el 98% de los menores españoles usa Internet de forma habitual desde la pandemia y siete de cada diez tienen teléfono móvil.

En concreto, el 37% de los niños en Andalucía tiene su primer contacto con un dispositivo conectado a Internet antes de cumplir los 7, aunque sea solo para ver dibujos, y un 35% tiene su primer dispositivo con menos de 13 años. Así lo pone de manifiesto el informe1 ‘Estar en línea: niños y padres en Internet’, realizado por Kaspersky entre más de mil padres en España. El estudio, que revela datos sobre el uso que lo padres creen que sus hijos hacen de Internet, subraya la importancia de que padres e hijos vayan alineados en lo que a un uso seguro y responsable de Internet se refiere.

Con motivo del Mes Europeo de la Ciberseguridad, Kaspersky realizó una encuesta entre más de mil padres en nuestro país. Ahora, publica los resultados en el informe ‘Estar en línea: niños y padres en Internet’, que evidencia la necesidad de educar a los menores en un uso responsable y seguro de Internet y que no siempre las creencias de los padres coinciden con lo que realmente hacen los niños en Internet.

Aunque un 82% de los padres andaluces encuestados asegura haber hablado varias veces con sus hijos sobre la seguridad en el mundo online, todavía hay un 12% que reconoce no haberlo hecho nunca. Es más, el 18% de los progenitores andaluces admite no tener suficiente información para explicarles a sus hijos cómo hacer un uso seguro y responsable de Internet y el 62% cree que sus hijos no están preparados o no cuentan con las nociones suficientes para hacer un uso seguro de Internet. Tanto es así que el 22% de los padres andaluces ha descubierto a sus hijos hablando con desconocidos en Internet y el 12,5% ha visto cómo compartían información personal, como el nombre del centro educativo en el que estudian.

“Los menores son un blanco fácil para los ciberdelincuentes ya que, sobre todo en el caso de los más pequeños, no cuentan con los conocimientos o recursos necesarios para saber cuándo se encuentran ante un software malicioso o en una situación de peligro. Esto les hace más vulnerables”, explica Marc Rivero, Lead Security Researcher de Kaspersky.

Por ello, el experto recuerda la importancia de la educación en ciberseguridad desde edades tempranas, tanto en el hogar como en las escuelas. De acuerdo con las respuestas de los padres a las preguntas de la encuesta, solo un 32% de los menores habrían recibido formaciones en materia de ciberseguridad en sus centros educativos.