Una academia de Madrid pide a un profesor de Cádiz que "elimine su acento andaluz" para contratarle

A través de su perfil de Tik-Tok, un profesor gaditano que en las redes sociales se hace llamar @antropizarte ha querido denunciar una situación de discriminación y "un fiel reflejo del desprestigio" que todavía sufren los ciudadanos andaluces.

Antropizarte es profesor de Geografía e Historia y también tiene formación en la enseñanza del español como legua extranjera.

En su relato, cuenta que durante el verano pasado estuvo echando muchos currículums para encontrar trabajo y que recientemente le contactó una academia de Madrid interesada en su perfil profesional.

La responsable de la academia, cuenta este profesor gaditano, "empieza a contarme todo muy amablemente" en los referente a las condiciones de trabajo y el contrato, y en un punto de la conversación le dice: "Otra cuestión importante es que tendrías que eliminar el acento andaluz porque estoy viendo que lo tienes muy marcado y eso es un problema porque normalmente los estudiantes no os entienden".

Antropizarte cuenta en su vídeo que esas palabras le pillaron por sorpresa y que no supo cómo reaccionar. A él, dice, "no le pilla por sorpresa que la gente piense que un hablante andaluz tenga más dificultades para enseñar español", pero que le parece una "flipada" que ya en "una llamada telefónica se te pida que ocultes tu acento para contratarte".

"Por ser andaluz parece que tienes que demostrar doblemente tu profesionalidad", lamenta este profesor.

A la academia de Madrid que le contactó, le contestó que el trabajo "probablemente no me interese". Pero la cosa no quedó ahí. El gaditano volvió a contactar con la responsable de la academia madrileña y le dijo: "¿Tú cuando me has contactado sabías que era de Cádiz, verdad? Porque no me explicó qué acento pretendías que tuviera".

Le contesto que sí y que ser andaluz "no era ningún problema" pero que tenía que entender que es "como si yo me apunto a una acadenia de inglés y me ponen un profesor de Texas"

Esto demuestra, ,según el profesor, que el andaluz "aunque esté aceptado es inferior a otros dialectos y que no es conveniente utilizarlo en determinados espacios".