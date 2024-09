Adra celebra sus fiestas patronales con cortes en el suministro de agua

El Ayuntamiento de Adra implementará nuevas medidas de ahorro en el abastecimiento de agua con el objeto de «recuperar el nivel de unos depósitos anormalmente bajos por la escasez de lluvia de los últimos meses» y «acelerar su recuperación antes de que la situación sea aún más crítica», como confirmó el alcalde de la localidad, Manuel Cortés.

En plena celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, el comité de seguimiento del Plan de Emergencia por Sequía de Adra ha estimado mantener algunos días más los cortes totales de suministro por las noches, si bien ha retrasado de 00:00 a 03:00 horas de la madrugada la interrupción total de un servicio que no se recuperará hasta las 7 de la mañana. Además, se seguirá bajando la presión en el suministro de 16:00 a 20 horas, «ante una situación excepcional en la que debemos usar el agua de manera responsable», apuntó el regidor a este medio. «Estamos implementando diferentes medidas para revertir una situación que nos preocupa», avisó Manuel Cortés, recordando que «primero cortamos el agua de las duchas de la playa y luego empezamos a reducir la presión, pero no está siendo suficiente y por ello estamos teniendo que acometer ya medidas más duras».

Además, el Consistorio mantiene el corte total de los suministros no esenciales, la supresión del riego con agua potable en zonas verdes municipales, así como la prohibición del baldeo de calles y viviendas del municipio o el llenado de piscinas. Asimismo, se están revisando las fuentes de agua potable y llevando a cabo «una campaña especial de revisión de redes dentro de este Plan Especial de Sequía, para localizar y evitar posibles fugas», afirmó el alcalde de Adra, convencido de la «necesidad de optimizar el rendimiento hidráulico de la localidad». Si bien, de momento, no se han manifestado públicamente problemas para el riego agrícola, el primer edil abderitano reconoció que «la situación en el campo también es muy delicada» y «no podría asegurar que no tengan problemas también si se mantiene la ausencia de lluvias este año».

De hecho, Manuel Cortés apeló a la «necesidad de acelerar el convenio con la desaladora de Balerma, para que nuestra ciudad disponga también de esos caudales» y a la «implicación de todos los entes responsables para que Adra no sufra problemas de falta de agua».

«Lamentamos las molestias que estamos causando entre la ciudadanía, sobre todo en días de festividades como las que estamos celebrando», expresó el alcalde, consciente de que «son medidas difíciles, pero obligadas por la necesidad y ante la responsabilidad de evitar un problema mayor». Hasta el 10 de septiembre serán más de cuarenta las actividades programadas en una feria cuyas madrugadas tendrán el grifo cerrado, si bien se mantendrá la normalidad en el suministro de los hogares desde las 7 hasta las 16 horas y de 20 a las 3 horas de la madrugada.

Así, desde el Ayuntamiento e Hidralia se hace un llamamiento a la «colaboración ciudadana para contribuir a revertir esta situación a través del uso responsable del agua» insistiendo en «la reducción del consumo de agua potable a cuestiones esenciales, revisar posibles fugas o cerrar la llave principal de suministro en viviendas e instalaciones en horarios o periodos en las que no estén ocupadas». Asimismo, se recuerda la importancia de ahorrar en las acciones cotidianas del día a día y se ruega a los vecinos «avisar de cualquier fuga de la que tengan sospecha o conocimiento», como manifestó la edil delegada y responsable de Hacienda, Alicia Heras, tras revalidar unas restricciones que espera «puedan ir reduciéndose las próximas semanas». «Hemos comprobado cierto alivio de los depósitos, pero no es suficiente para eliminar todavía las medidas», sentenció Heras.

Llama la atención el déficit hídrico alcanzado en una de las zonas más húmedas de la provincia de Almería, desembocadura del río Adra que nace en Sierra Nevada, además de salida de barrancos como los de La Estanquera y Las Adelfas, que depositan aportes de agua en las dos lagunas salobres procedentes de filtraciones del mar conocidas como las Albuferas de Adra. Sin embargo, esta ciudad de veinticinco mil habitantes, conocida por una trágica riada en 1973 y lugar habitual de avenidas, como las vistas en las inundaciones registradas en 2015, se enfrenta ahora a una de las sequías más largas de su historia. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica acaba de licitar la contratación de obra del proyecto de prevención de inundaciones y adecuación del cauce del río Adra.