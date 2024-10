El alcalde de Algeciras pide que no se utilice a los trabajadores españoles en Gibraltar "como rehenes"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha criticado que las autoridades de Gibraltar hayan prohibido en la mañana de este viernes el acceso de cualquier extranjero que no presentase su pasaporte, lo que ha incluido a los miles de trabajadores españoles que cada día cruzan la Verja, y ha pedido al gobierno gibraltareño que "no utilice a los trabajadores españoles transfronterizos como rehenes para ejercer demostraciones de fuerza en el marco de las negociaciones". Según ha explicado en una nota, esta prohibición se ha mantenido por espacio de una hora, "provocando no solo el malestar de los afectados, sino largas retenciones en el paso fronterizo tanto de personas como de vehículos".

"Gibraltar ha vuelto a demostrar, una vez más, que cuando lo desee, puede provocar importantes molestias y perjuicios a nuestros trabajadores transfronterizos, pero estos daños también afectan a los gibraltareños, sus negocios y empresas", ha manifestado. Además, Landaluce ha señalado que "el gobierno de Gibraltar también ha querido enviar una alerta mostrando que está en una posición de fuerza en las negociaciones que se mantienen con España". "La mejor manera de que no puedan tener rehenes ni cautivos a nuestros trabajadores transfronterizos es crear empleo y riqueza en el Campo de Gibraltar para no tener que cruzar la verja e ir a ganarse el sustento", ha subrayado.

El alcalde de Algeciras ha pedido "cordura, porque si se supone que se está buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes, mantener la prohibición de paso por frontera, los rellenos ganados al mar, no depurar las aguas residuales, el acoso a las patrulleras, no ayudan mucho". "A Gibraltar no se le puede olvidar que las medidas de control en las fronteras del espacio Schengen las adoptan los 27 estados miembros de la Unión Europea, y no son un capricho de nadie", ha concluido.