El Almería y el Sevilla, a por la primera victoria en la Liga

El Almería y el Sevilla se citan el sábado en el Power Horse Stadium en la tercera jornada de la liga española, a la que acceden con los mismo números (un partido perdido 2-1 y otro empatado 1-1) pero con las sensaciones distintas entre un equipo recién ascendido y otro que aspira a los puestos altos de la clasificación. Los almerienses perdieron su primer partido en casa ante el poderoso Real Madrid (1-2), pero con la impresión de que el resultado pudo ser otro, y después empataron en el campo del Elche (1-1), mientras que el Sevilla cayó en Pamplona ante Osasuna (2-1) y empató en el Sánchez-Pizjuán frente al Valladolid (1-1).Así, el equipo que dirige Joan Francesc Ferrer ‘Rubi´ buscará ante el Sevilla la primera victoria de la presente temporada para empezar a sumar de tres, aunque para ello estará ausente el valenciano Álex Centelles, expulsado en Elche cuando estaba en el banquillo y que se perderá dos partidos.

El equipo salió con un punto de mucho mérito y habiendo dejado la estela de haber podido incluso ganar el partido, sobre todo en la segunda parte. Con esas ‘secuelas’ y la recuperación de efectivos -ya están inscritos tanto el franco-guineano Mendes como el cántabro César de la Hoz-, Rubi tiene donde elegir, si bien no hay pistas sobre cómo jugará el equipo el partido del sábado. De todas formas, se desprende de lo visto que Rubi no tocará mucho el once que ha disputado los dos primeros partidos, cosa que solo ha sucedido por esa obligación de hacer ‘malabarismos’ para la posición de lateral diestro. Primero fue el central gallego Juan Brandáriz ‘Chumi’ el que ocupó esa demarcación en el partido disputado frente al Real Madrid y, después en Elche, éste dejó el sitio al barcelonés Arnau Puigmal, repitiendo a los diez restantes.En esta ocasión, con la presencia del franco-guineano Houboulang Mendes en la lista de convocados, es el primero para entrar a formar parte del once y puede que repetir el resto de jugadores para volver a jugar con tres centrales y dos carrileros ofensivos, con el citado Mendes por la derecha y el parleño Sergio Akieme como lateral zurdo. La recuperación de César de la Hoz podría deparar su entrada, aunque con el nivel de juego del navarro Iñigo Eguaras todo apunta a la continuidad de este. Los almerienses buscarán la que sería la segunda victoria en casa frente al cuadro sevillista -la primera data de diciembre de 2007, en el primer duelo disputado por ambos-, que ha logrado apuntarse la victoria en los cinco partidos posteriores. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Copa del Rey del curso 2020/21 con victoria de los de Julen Lopetegui con gol del argentino Lucas Ocampos.

Para los sevillistas, los resultados y las impresiones que ha dejado su juego no son las esperadas, por lo que a Almería se va con la intención de empezar a remontar y lograr el primer triunfo de la temporada. Para ello, su entrenador, Julen Lopetegui, tiene las bajas del lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, quien debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el Valladolid, y la del central brasileño Marcos Teixeira ‘Marcao’, uno de las cuatro contrataciones que hasta ahora ha efectuado el club pero que no ha podido debutar durante toda la pretemporada ni en lo que va de LaLiga al llegar lesionado. Estos dos se unen a la baja de larga duración del extremo mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien fue operado la pasada semana de la fractura del peroné y rotura de ligamentos del tobillo izquierdo sufrida durante un entrenamiento.Sí trabaja ya con el grupo extremo Suso Fernández tras superar unas molestias musculares que padeció en el amistoso del pasado 31 de julio en Inglaterra ante el Leicester, lo que le ha impedido ser convocado para los dos primeros partidos de LaLiga. El futbolista gaditano, que se perdió toda la segunda parte de la pasada temporada debido a una lesión en el tobillo izquierdo por la que tuvo que ser operado el pasado diciembre, aún está pendiente quizá de ponerse al ritmo de sus compañeros y por ello no es probable que sea titular. De los fichajes hechos hasta ahora, descartado Marcao, es muy posible que sea titular en el lateral izquierdo brasileño Alex Telles, ante la sanción de Acuña, y que repita como central desde el inicio el joven francés Tanguy Nianzou, mientras que Isco Alarcón, que ya tuvo sus primeros minutos como sevillista ante el Valladolid, podría ahora salir desde el inicio.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando; Mendes, Kaiky, Ely, Babic, Akieme; Robertone, Eguaras, Samú Costa; Ramazani y Sadiq.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Nianzou, Rekik, Alex Telles; Jordán, Fernando; Lamela, Isco, Papu Gómez; y Rafa Mir.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Power Horse Stadium.

Hora: 22.00