Trovo para unir la Alpujarra con Cuba

La improvisación es una constante en la road movie documental que ha inaugurado el Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada. Sin embargo, «Controverso», la ópera prima de la directora, productora y gestora cultural ejidense Nuria Vargas, supone un ejemplo de constancia, trabajo y perseverancia. «Me siento orgullosa porque he conseguido acabarla sin ninguna ayuda pública, sin ninguna subvención», explica. «Quería hacer esta película y busqué la financiación desde la iniciativa privada, con mi propia productora. Aunque luego sí tuve algo de apoyo y se sumaron algunas entidades, ha sido un camino largo que terminé porque no lo hacía por mí, sino por algo más grande. Es muy importante que la gente conozca el trovo, que esa cultura no desaparezca. Lo hemos plasmado en una película, para rescatar este arte oral para el presente y también para el futuro».

La cineasta plantea un viaje musical sobre la poesía improvisada con las mayores figuras del repentismo de habla hispana. Algunos muy conocidos como el cubano Alexis Díaz Pimienta y otros «muchos troveros muy mayores, algunos que ya no están y que queríamos rescatar para la posteridad» en este largometraje.

Formada como Técnico Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Nuria Vargas Rivas amplió su formación en distintas disciplinas relacionadas con la producción audiovisual antes de fundar su propia productora, Egoa Films. Ya había cosechado numerosos premios tras dirigir algunos cortometrajes, pero ninguno equiparable al reconocimiento que ya suponen las hasta siete candidaturas para estar entre las películas nominadas en la próxima edición de los premios Goya. «Estoy muy ilusionada porque al final se está valorando el trabajo, la profesionalidad. Hemos pasado todas las pruebas y es académica, es comercial. Hemos podido rescatar la esencia del trovo y ofrecerla al público y estoy muy contenta por ello». Las categorías a las que opta son mejor película, dirección novel, guión original, canción original, dirección de fotografía, montaje y sonido.

Es un viaje musical sobre la poesía improvisada con las mayores figuras del repentismo hispano

«Controverso» es un recorrido musical por las raíces de la poesía improvisada que sigue los pasos de Luna, una joven «con vínculos en la Alpujarra y también en Cuba, interesada en la cultura del rap y el hip hop, y que descubre la tradición oral más antigua del mundo mientras se cruza en el camino con personajes y momentos únicos, en un viaje extraordinario». Aunque se estrenaba el pasado año en Festival de Cine de Málaga, «y fue un momento precioso», recuerda Vargas «la distribuidora nos dijo que no podíamos estrenar, que no podíamos hacer nada, porque los cines estaban prácticamente cerrados. Así que parece que por fin ha llegado el momento de llevarla a las salas». No sólo ha abierto la tercera edición del Festival Internacional Lorca, sino que ya ha programado su estreno en la localidad de El Ejido para el 25 de noviembre, dentro de las actividades enmarcadas en la conmemoración del Día Internacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. «Nos han entregado la insignia de que es una película que ayuda a la igualdad de género. Aunque el trovo, tradicionalmente, no estaba bien visto que lo practicaran las mujeres, nosotros recogemos también los testimonios de algunas repentistas. No nos centramos en eso, pero es verdad que está presente, como otros valores culturales pero también sobre la diversidad, incluso racial. Ahora están muy de moda estos temas, pero nosotros lo hemos hecho de manera natural y creo que por eso el resultado es tan armónico».

Tantas historias, vivencias y momentos únicos mientras se van atravesando kilómetros y culturas con una banda sonora que captura «la música en vivo de los conciertos que grabamos». También con la sonoridad de una canción original, «El verso», compuesta por Nuria Mato Puerta y Wolfrank Zannou, «grabada en estudio y que hicimos con una base de rap que nos venía muy bien para contar la historia de la protagonista».

Conexión internacional a través del freestyle y para descubrir la tradición poética oral más antigua del mundo. «Que perdure la cultura del folclore alpujarreño con el que hemos crecido», espera su creadora.

Se trata de una forma musical tradicional muy vinculada a la comarca de La Alpujarra, entre Granada y Almería, que alcanza la gran pantalla. Y es que el trovo está presente en otras zonas del sureste español y supone una de las más importantes manifestaciones culturales populares de estas tierras. Las rimas han marcado durante generaciones el modo de sentir y de pensar de los hombres y mujeres de esa zona, con rítmicas improvisaciones que incluían chanzas, ofrecían momentos lúdicos y lanzaban algún que otro improperio. Versos orales a veces controvertidos, otras comprometidos y, en ocasiones comprometedores. «Controverso» agita y remueve tradiciones, con una cuidada puesta en escena para colorear y componer un documento cinematográfico eterno sobre el valor de este arte en peligro de extinción.