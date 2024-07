Almería quiere más turistas para este verano

«Las previsiones turísticas son buenas, pero ahora tienen que hacerse realidad», reconoció el presidente de la Asociación de Empresarios y Hosteleros de Almería (Ashal), Pedro Sánchez Fortún, en el inicio de una temporada alta en la que «partimos de una menor petición de reservas respecto al año pasado a estas alturas».

Si bien, «nuestros asociados están esperanzados a que esto responda a que las familias lo estén dejando todo para última hora» y a «un cambio de modelo que hace dilatar la decisión en función de la meteorología, las olas de calor y las ofertas de última hora»; desde ASHAL confirmaron que «en general, en Almería no tenemos un problema de saturación turística, sino que tenemos plazas disponibles y quitando fechas muy puntuales, los visitantes pueden acceder a un alojamiento este verano».

De hecho, Almería aspira a «que sigan viniendo más turistas» ya que «este sector no está tensionado» y «trabajamos para seguir atrayendo a más visitantes, teniendo claro que no se cree saturación y menos en entornos cuyo atractivo es la naturaleza y la presencia de playas vírgenes, como el Cabo de Gata», como explicó Sánchez Fortún. En este sentido, el presidente de ASHAL aclaró que algunas de las principales tensiones procederían del turismo de autocaravanas en la provincia, ya que «hay campings y queremos que se llenen sus plazas y las áreas habilitadas para ellos, pero no que lleguen y aparquen en cualquier lugar, incluso en terrenos protegidos dentro de espacio natural, provocando así más problemas que otra cosa».

No obstante, Pedro Sánchez Fortún rechazó la presencia del concepto de «turismofobia» en una provincia que, si bien «no va a cambiar un modelo alejado de la saturación de otras provincias», sí «quiere tener mejores comunicaciones terrestres y aéreas» para «completar las plazas disponibles» y «conseguir desestacionalizar un destino atractivo durante todo el año». Con ese objetivo de ampliar la capacidad turística al invierno, la asociación empresarial trabaja en la creación de jornadas gastronómicas que «expongan la calidad de nuestra cocina» y «nuestra garantía de calidad kilómetro cero, con productos del campo y del mar, directos a nuestra mesa».

En cuanto a la presencia de apartamentos turísticos en Almería y aunque «no hay un exceso en la provincia en comparación con otras», Ashal pide «una regulación para una competencia leal con el resto de plazas de alojamiento, que ofrezca las mismas garantías y las mismas exigencias sanitarias y de seguridad que al resto de hosteleros». Precisamente la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, abogó por «una solución conjunta» con los empresarios del sector para abordar una posible regulación de los apartamentos turísticos, pero mostrando cautela a la hora de llevar a cabo acciones más agresivas, como las anunciadas en Málaga o Granada. La regidora almeriense estimó que la ciudad está en «otra dimensión» turística, por lo que valoró un marco de regulación municipal adaptado «a la situación actual y, además, escalarla para una posible evolución». Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Vázquez recordó que «ya se han producido reuniones con Ashal en este sentido» y que espera agendar «en breve» nuevas citas con los actores implicados.

Actualmente la estimación es que en Almería existen unas 929 viviendas turísticas con 4.088 plazas, si bien durante el último año la ciudad ha experimentado un «espectacular crecimiento del 28%» y mostraría una «preocupante tendencia» según recoge el último informe del Plan Municipal de la Vivienda. Ese mismo documento, incide que el 0,92% de las viviendas de Almería están dedicadas al alquiler turístico, con un incremento de este tipo de alojamiento entre agosto 2020 y 2023 del 58,6%. Un aumento muy por encima de otras ciudades almerienses como Roquetas de Mar (24,62%) o El Ejido (18,18%) y, curiosamente, de otras capitales andaluzas como Málaga (7,76%) o Granada (-1,14%).

De esta forma, el mayor número de viviendas turísticas se localizan en las zonas de El Zapillo, El Toyo-Retamar y San Miguel Cabo de Gata, aunque la mayor proporción de se da en la zona del casco histórico y en todo el ámbito de La Cañada, El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata. En cuanto al distrito centro, las viviendas turísticas «han crecido cinco veces más que la media municipal».

El buen clima y las excelentes condiciones del litoral, son algunos de los atractivos más valorados por los turistas en Almería, que disponen de 35 banderas azules en las playas e instalaciones portuarias de la provincia. La sucesión de festivales musicales de verano en la capital, supondrán un atractivo más para los aficionados a la música mainstream.

Por décimo año consecutivo, se ha limitado la entrada de vehículos de motor a algunos puntos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, así como restricciones en actividades recreativas de piraguas, kayaks y similares a un número máximo de cinco personas, a fin de minimizar el impacto en un entorno natural que recibirá a miles de visitantes.