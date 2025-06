Joven fallecido por disparos en una pelea multitudinaria en Adra: todo lo que se sabe

U joven de 23 años ha fallecido este lunes tras haber resultado herido de bala en una pelea multitudinaria en la que habrían participado más de una veintena de personas en la calle Marte, en el municipio de Adra (Almería).

Según han informado fuentes del 112, el aviso se recibió sobre las 9,00 horas, cuando varias llamadas alertaron de que se habían escuchado disparos en una plazoleta de la barriada de Puente del Río y de que en ese momento había una pelea con numerosas personas implicadas. Al parecer, podría tratarse de una reyerta entre dos clanes familiares enfrentados, según han indicado a EFE fuentes cercanas al caso.

A raíz del aviso, se activaron los servicios sanitarios, la Policía Local y la Guardia Civil, que al llegar al lugar confirmaron el fallecimiento del joven por heridas de arma de fuego, sin que haya constancia de más heridos en el suceso.

Tanto el fallecido como el presunto autor de los disparos, un varón de entre 50 y 60 años, pertenecen a clanes rivales con antecedentes de enfrentamientos. El joven fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero murió poco después en el centro de salud de la zona. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y tiene previsto informar sobre la operación en breve.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado en un comunicado que a las 9:00 horas se recibió un aviso del 112 alertando de la comisión de un homicidio en Adra, tras lo que se constató la presencia de una persona fallecida por arma de fuego en el centro de salud del municipio. El laboratorio de criminalística y al Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se encuentran en el lugar realizando las correspondientes diligencias de inspección técnico-ocular y otras actuaciones de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y detener al autor o autores, por lo que la investigación continúa abierta.

Durante una rueda de prensa, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha revelado que, además del fallecido, una segunda persona ha resultado herida por arma de fuego en este incidente, aunque su estado no reviste gravedad, algo también apuntado por la Guardia Civil. "La información que tenemos es muy escasa, está investigándose lógicamente el suceso que ha ocurrido esta mañana, a poco antes de las nueve de la mañana en el barrio de Puente del Río, en Adra. Ha habido resultado de una persona fallecida, una persona que ha sido trasladada al centro de salud, pero no se ha podido salvar su vida", ha manifestado. "Hay otra persona que ha resultado también herida por arma de fuego (...) aunque parece que su herida no reviste en gravedad", ha detallado.

Ha señalado que se están investigando las circunstancias en las que se produjo el tiroteo, "intentando identificar y esclarecer los hechos e identificar los presuntos autores y depurar las responsabilidades".

Preguntado sobre si este incidente podría estar relacionado con otros sucesos recientes ocurridos en Berja o El Ejido, ha respondido que "es muy pronto", pero que no parece que guarden relación. Entendemos que no deben de guardar relación con esos hechos. Evidentemente es una apreciación personal", ha señalado Martín que ha insistido en que la investigación "es muy reciente y no tenemos elementos de juicio para analizar las circunstancias en las que se ha producido y, por supuesto, la autoría de los hechos".