«Menos pastillas y más zapatillas» para una Almería activa

«Hemos nacido para el movimiento y el objetivo es que Almería se convierta en una ciudad activa en cuatro años, fomentar actividades no motorizadas y ponerlo cada vez más fácil a quien quiera realizar deporte». Antonio Jesús Casimiro Andújar, concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte del Ayuntamiento de Almería, no es «político, no estoy vinculado a ningún partido», pero aceptó el desafío cuando «me llamó María del Mar Vázquez y me planteó que su sueño de la ciudad era el modelo que yo había manifestado durante toda mi vida en mis libros y en mis conferencias». Tan solo puso una condición después de reflexionar la decisión varias semanas, que Almería se convirtiera en la «única localidad de España con una concejalía con el nombre de ciudad activa», para «trabajar por el desarrollo armónico, el equilibrio mental y físico de nuestros ciudadanos».

Licenciado y Doctor en Educación Física, Profesor Titular de Universidad (UAL), miembro honorífico de la Academia Báltica de Ciencias de la Educación y preparador físico del tricampeón del mundo de windsurf Víctor Fernández o coach de fuerza del ciclista Cristian Rodríguez, entre otros deportistas de élite, el autor de «Actívate, cuerpo y mente en movimiento» lleva «siete meses al servicio de una ciudad más activa», aplicando «una educación deportiva que potencia el respeto y la autoestima», con actividades que también «permiten conocer la historia, el patrimonio y los fantásticos entornos naturales almerienses, a través del movimiento». En lo que llevamos de mandato, el área de deportes ya ha puesto en marcha proyectos como «Actividad física en la Naturaleza», que aúna los programas: «Entrena en Almería: parques y senderos», «Senderismo en la provincia de Almería» y «Cursos de buceo»; además de iniciativas como «Almería Camina por su Historia», «Andando y en bici al cole», «Almería inclusiva» o «Conoce Almería caminando». Decenas de rutas que «despiertan la curiosidad, proporcionando salud y conocimientos patrimoniales» y ofreciendo «una magnífica oportunidad para concienciarnos y poner en valor nuestra identidad», al tiempo que «revertimos una sociedad pasiva, donde el movimiento ha sido sustituido por el abuso del ocio tecnológico, en la que se ha robotizado el juego», según Casimiro.

El edil almeriense, conocido en ámbitos académicos y deportivos con el cariñoso apodo de «Tato», participa presencialmente en «todas las rutas que puede, cuando el tiempo lo permite», porque «el deporte es mi vida». Cree que «Almería tiene un potencial impresionante para convertirse en un referente del turismo activo», ya que «nuestra provincia dispone de escenarios espectaculares, que pasan de la alta montaña a la playa en pocos kilómetros», con una capital «con entornos maravillosos, que merecen ser descubiertos, como El Toyo, puerta de entrada al Parque Natural Cabo de Gata Níjar».

Antonio J. Casimiro está convencido del «potencial» almeriense para «atraer campeonatos internacionales, distintas competiciones de diferentes disciplinas deportivas, que supongan un retorno económico y social para la hostelería y la gastronomía» y «para que la gente pueda disfrutar de este entorno mágico que es Almería».

Un cambio de mentalidad en la gestión deportiva municipal cuyas «directrices encajan a la perfección» con la Agenda 2030, porque «mejoramos las emisiones, la igualdad, la movilidad, los espacios verdes y la calidad de vida de las personas». Sin embargo, lo más importante para el nuevo edil es «la prevención de la salud», porque es «lo que llevo enseñando toda mi vida» y porque «cada euro invertido en actividad física nos lo ahorramos en sanidad». Una apuesta por «menos pastillas y más zapatillas», en una «sociedad que envejece», porque «eso es inviable e insostenible». «Somos bombillas con patas y tenemos que iluminar la vida de otras personas, en mi caso como responsable político», valoró Antonio Casimiro, explicando que «tengo que tener batería para afrontar todos estos retos, siendo modélico, moviéndome en bicicleta y siendo tan activo como siempre». Aunque reconoció que ya no puede «ponerse las raquetas de nieve o hacer windsurf tanto como querría», «la piscina sigue siendo mi medicina» y el deporte «sigue siendo una parte fundamental de mi día a día», afirmó el concejal de Movilidad.

Otra de las labores fundamentales de Antonio J. Casimiro Andújar ha sido realizar «un informe a través de una auditoría externa para conocer la situación de partida de las instalaciones disponibles», con «entrevistas a trabajadores, directores de clubes y empresarios» y la misión de «conocer las deficiencias existentes» y «atacar las necesidades para que puedan mejorar todos los servicios deportivos». Así, «hay un buen número de infraestructuras, pero en muchos casos obsoletas», precisó el edil, con «algunas concesionarias que funcionan muy bien, pero otras que lamentablemente no», por lo que «estamos acelerando acuerdos para rescindir las concesiones y que salgan de nuevo esos concursos, porque ahora mismo hay que hacer mejoras importantes en Costacabana y algunos centros como Los Ángeles, Jairo Ruiz o Rafael Florido». Una óptica profesional para un área de deportes de élite en Almería.