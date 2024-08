Regantes de Níjar se movilizarán por la falta de agua

La Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN) se movilizará el próximo martes 3 de septiembre en Almería capital para protestar por «la escasez de agua para regar los cultivos» y «la falta de decisiones» por parte de las administraciones para solucionar un problema que lleva años presente en la agricultura del levante almeriense.

El presidente de la asociación de regantes, Antonio López, lamentó que «desde el 5 de julio de este año hemos empezado a hablar del tema» y «no nos han tomado en cuenta hasta hace pocos días». «Si las administraciones han trabajado internamente, lo cierto es que no se ha visto ningún resultado», apreció, ironizando sobre que «debe ser muy difícil, pero la planta del invernadero lo único que necesita es agua, ni discursos políticos ni que yo hable por la prensa o la radio». «Lo que hace falta es agua y no ha venido ni un metro cúbico, en una época en la que necesitamos 90.000 al día», confirmó el representante de los usuarios nijareños, que desconvocó un «planteamiento de presentarnos en Almería dos o tres días antes de la feria, pensando que se estaba moviendo lo que dijeron en los medios; y ahora me tiran piedras diciendo para qué la paramos si no nos hacen caso».

En este sentido, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, celebró hace unos días el acuerdo al que habría llegado la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar para abastecerse de más agua procedente de la desaladora de Carboneras, así como de la planta de producción de ‘Mar de Alborán’, que abastece también a la localidad de Vera. Entendía que «los datos de la sequía en Andalucía no son nada halagüeños» y la medida «podría solucionar temporalmente» las necesidades esgrimidas por los regantes nijareños.

Sin embargo, pese a que desde la Consejería se va a autorizar de manera temporal el uso de estos nuevos caudales, por un plazo de entre uno y dos meses, vía decreto de sequía y para su acceso de forma inminente, los regantes entienden que «se va ya tarde» y que «si somos lentos, perderemos la cosecha». Así, los usuarios de aguas de Níjar entienden que la «insuficiencia» de agua «no es un problema de sequía extrema», porque «hay dónde coger más agua para abastecimiento y no la cogen».

«Hay decisiones que se están posponiendo que resolverían el problema de este año y no se toman», despreció el presidente de los regantes, aduciendo que «las soluciones siempre se alargan». «Todavía no ha llegado el agua de la desaladora y pensamos que, aunque llegue, será insuficiente», indicó López, señalando que hasta el momento actual «están llegando entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos de agua al día, pero necesitamos 90.000 metros cúbicos».

Asimismo, desde la CUCN insistieron en que «se está dejando sin regar una parte importante del cultivo», subrayando que «lo que hace falta es que la empresa de abastecimiento coja agua de la zona del Levante, donde tiene el agua asignada, y nos deje terminar la cosecha nosotros, porque ese agua está asignada a Níjar y no tiene justificación que nos la quiten». El portavoz de la CUCN explicó, además, que la agricultura de Níjar «no aguanta quince días sin agua» y que merecen tener otras respuestas, «sobre todo en rapidez», por parte de la administración, a tenor «de lo mucho que aportamos a la economía».

«Se trata de pedir más agua»

De esta forma, Antonio Lopéz indicó que los regantes nijareños «tenemos el derecho de utilizar mayores recursos hídricos para crear más cultivos» y recordó que «habitualmente, cuando llega verano, la empresa de abastecimiento se nutre de más agua», provocando que «nos falte a nosotros». No obstante, aclaró que «no se trata de quitarle agua a la empresa de abastecimiento, se trata de pedir más agua para la industria de la agricultura». En este sentido, también desde la organización agraria COAG, su secretario provincial, Andrés Góngora, consideró necesaria «una acción de presión por parte de los regantes de la comarca, porque no es justo que todos los años tengan los mismos problemas a finales de agosto, coincidiendo con la temporada alta del turismo y el periodo de siembra en los invernaderos».

Aunque el representante agrícola apuntó que «hay muchos retos pendientes en el regadío del levante almeriense y buena culpa la tiene el sector, que se ha dedicado a pelearse internamente los últimos años, en lugar de trabajar conjuntamente y tener fuerza ante la administración», apeló a la «responsabilidad de los representantes políticos de conseguir la infraestructura necesaria para asegurar el modelo agrícola almeriense en esta parte del territorio».

«Hay quien ha sido previsor y ha conseguido almacenar agua para estos momentos, pero la situación es crítica y pueden producirse pérdidas importantes en diferentes productos hortícolas de Níjar si no llega pronto el agua», concluyó Góngora.