Andalucía atendió en la última década a 24.000 menores inmigrantes, 6.225 más que Cataluña

E l reparto de menores inmigrantes no acompañados pactado entre el Gobierno de España y Junts ha tensado las relaciones entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central. Esta mismo viernes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno mostraba su disconformidad con el pacto aunque el Ejecutivo andaluz asumirá sus responsabilidades: «Nosotros, a diferencia del Gobierno de Sánchez, ejercemos de gobierno y, por tanto, cumpliremos la ley independientemente que podamos presentar un recurso en contra, que lo estamos estudiando, de un pisoteo más, de un absurdo más y de una cesión, la enésima, que se le hace al señor Puigdemont», lamentó.

Los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses, antes del 20 de junio. En el caso de que no se consiga la unanimidad de las comunidades, estos criterio se regularán conforme establece el Real-Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que entró en vigor el jueves tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los criterios pactados entre el Gobierno y Junts incluyen parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

En principio, la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

La realidad es que el número de menores que tendrá que asumir cada comunidad autónoma es muy dispar y está hecho a medida de las exigencias de Junts. Los cálculos provisionales apunta que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y País Vasco (88).

En Andalucía, la llegada de menores extranjeros no acompañados se ha reducido en los últimos años, pero en la última década se han atendido a 24.061 niños, según los datos del Sistema de Protección de Menores y que anualmente ha publicado el Defensor del Menor en su informe que entrega al Parlamento.

El desglose que figura es el siguiente: 2.618 menores en 2024; 1.165 en 2023; 1.150 en 2022; 1.267 en 2021; y 954 en 2020.

Entre 2019 y 2017, la presión migratoria alcanzó su techo en Andalucía. En 2019, la región recibió 3.394 menores; 7.783 en 2018; y 4.477 en 2017. Esos años coincidieron con la presidencia de Susana Díaz, que reclamó incesantemente ayuda –con escasa fortuna–a los Gobiernos de Rajoy y Sánchez en la última etapa.

En 2016, la cifra de menores atendidos fue de 703 y en 2015, 550. En total, en los últimos 10 años, la región ha atendido los citados 24.061 menores.

Eso no significa que hayan coincidido durante los 12 meses del año la cantidad final porque muchos de estos menores, al cumplir la mayoría de edad, no continúan en el sistema de protección. De hecho, un informe de la Cámara de Cuentas señalaba en 2020 que el 62% de los menores tutelados que cumplieron 18 años no fueron derivados a un programa de mayoría de edad, por lo que se quedaron sin atención. Andalucía suele ser un lugar de entrada a Europa para los migrantes, sin que eso signifique que se queden en la región.

En el caso de Cataluña, por ejemplo, las cifras de menores atendidos se reducen. Los datos oficiales de la Generalitat consultados por este periódico, señalan que en 2024 se atendieron a 2.644 menores extranjeros, cifra que solo se superó en 2018, con 3.709.

En 2023 fueron 2.335; en 2022, 2.409; 1.279 en 2021; 812 en 2020; 2.221 en 2019; 1.438 en 2017; 639 menores en 2016; y 350 en 2015. La suma sería de 17.836 menores inmigrantes no acompañados atendidos en la última década, 6.225 menos que en Andalucía.

La Junta asegura que en la actualidad dispone de 645 plazas para menores migrantes no acompañados de 16 a 18 años y que están «al cien por cien».