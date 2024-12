Andalucía busca el consenso para regular las incompatibilidades de altos cargos

El Gobierno andaluz pretende sacar adelante "a través del consenso" la nueva ley que regule las incompatibilidades para exigir que los altos cargos tengan que pedir una autorización para ejercer en la empresa privada, dentro de su mismo sector, después de su cese. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado a EFE que el objetivo es que haya consenso al menos por parte de los grandes partidos que han gobernado en Andalucía, para establecer en esta materia un criterio "equitativo y razonable para todas las partes".

La búsqueda de ese consenso por parte del Ejecutivo autonómico se mantiene meses después de que el Parlamento convalidara a mediados del pasado junio, con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante, el decreto que modificó -a la espera de esa nueva ley- las incompatibilidades para los altos cargos. Según este decreto, los altos cargos cesados que pretendan ejercer una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años posteriores a su cese deberán comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de administración pública y obtener una autorización. Si no lo hacen, automáticamente incurrirían en la incompatibilidad.

El ejercicio en la hipotética empresa privada sin autorización constituirá una "infracción muy grave" y tendrá sanción, según el decreto-ley, que modifica dos leyes anteriores. Este cambio se produjo a raíz del caso de intento de fichaje del que fuera número dos de Salud por Asisa, momento en que se comprobó que la norma que regulaba dicho asunto no establecía un procedimiento, ni qué se tenía que solicitar, ni cómo ni a quién.

La regulación previa, ha explicado a EFE Nieto, es "de otra época" y no se adapta a la realidad actual, dado que era "muy permisiva en lo formal y muy poco exigente en la obligación del alto cargo de solicitar esa compatibilidad". No obstante, al que lo solicitaba prácticamente se le impedía el poder desarrollar una actividad después de haber sido alto cargo sin compensación, lo que podía considerarse "una situación bastante rara y extraña", ha indicado.

"Pusimos en marcha una reforma a través de un decreto que corregía esta situación. Ahora un alto cargo, cuando deje de serlo, obligatoriamente tiene que pedir permiso para poder trabajar. Si no lo pide y empieza a hacerlo en una empresa que haya tenido alguna relación con su actividad anterior, se le considera incompatible por el mero hecho de no haberlo solicitado", ha explicado. Ha puesto como ejemplo que, si una persona le ha dado subvenciones o ayudas a una empresa que luego la contrata, evidentemente existe "una duda razonable" de que pueda haber algún acuerdo y no se le puede conceder por tanto dicha compatibilidad.

"Queremos sacar adelante una ley a través del consenso. Estamos intentándolo, lo hemos hablado con el Partido Socialista, de momento no ha sido posible. Si no es posible, impulsaremos nosotros una norma desde el Gobierno que resuelva definitivamente esta situación", ha dicho Nieto. El consejero ha explicado también que propuso a los grupos trabajar "sobre un folio en blanco" para resolver este asunto "de la mejor manera posible", y que cada uno aportara ideas que pudieran ir incorporándose al texto.

Si finalmente no hubiera acuerdo, el Ejecutivo autonómico prevé asumir la responsabilidad y sacar la ley adelante antes del final de esta legislatura, un punto al que se llegaría "no porque no haya habido voluntad de diálogo", ha apostillado.