Andalucía estudia seguir los pasos de Aragón y recurrir el decreto para la reubicación de menores migrantes. Así lo ha hecho saber el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes en Zaragoza. Así lo ha indicado en una rueda de prensa con su homólogo aragonés, Jorge Azcón, cuyo ejecutivo ha aprobado justo hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley para un reparto de menores entre comunidades que el presidente aragonés ha tachado de "injusto" por "desigual".

Además, ha censurado que parte de una decisión "unilateral" del Gobierno que responde de nuevo "al precio que tiene que pagar" el presidente, Pedro Sánchez, a Junts para "seguir en La Moncloa".

"La ideología del poder", ha resumido Azcón antes de insistir en que su gobierno respetará la ley, pero hará lo posible para que los tribunales la paralicen, para que haya medidas cautelares y no entre en vigor, y eso permita un acuerdo para la reubicación de los menores "más justo y más sensato".

Moreno, por su parte, ha tachado de "absurdo" que un "prófugo de la justicia", en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sea quien decida cuántos menores migrantes tienen que acoger Andalucía o Aragón, al tiempo que ha insistido en que no puede construir ninguna política de inmigración sin consenso en el que los actores principales son las comunidades.

"Esto es un disparate colosal en términos legales, en términos sociales, en términos políticos que no tiene manera de aceptarse", ha enfatizado el presidente de Andalucía, quien ha vaticinado que el Gobierno "no va a dar un paso atrás", porque no hace ninguna reflexión ni autocrítica, "ni es capaz de ponerse en la piel de esos menores que está tratando como si fueran un paquete de Amazon".

Moreno ha criticado la falta de transparencia y de lealtad institucional y ha insistido en su rechazo absoluto, pero ha subrayado que su ejecutivo cumplirá la ley con independencia de la posibilidad de presentar un recurso, que es lo que se está estudiando, "en contra de un pisoteo más" y de la "enésima cesión" a Puigdemont por la "enorme debilidad que tiene el Gobierno de Sánchez".