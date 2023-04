Moreno, sobre Doñana: "¿Si esto lo hiciera Cataluña, la actitud sería la misma?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la "mentira tras mentira" del Gobierno de España en torno a la proposición de ley que regulariza terrenos en la Corona Norte de Doñana. En una entrevista en "Más de uno" en Onda Cero, ha explicado que las zonas que se pretenden declarar como regables no están en el Parque Natural sino "a más 30 kilómetros de Doñana"; que el texto "está sujeto a modificaciones"; que los expedientes sancionadores "no se van a paralizar"; y que, en ningún caso, esos terrenos se van a regar con agua del acuífero sino con aguas superficiales cuando se realicen las obras del trasvase Tinto-Odiel-Piedras aprobadas por ley en 2018 con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Moreno ha atribuido la reacción del Gobierno de España al clima electoral, "a que me tienen muchas ganas" y a una actitud "ruin y desleal". Ha recordado que el Boletín Oficial del Estado publicó el 6 de diciembre de 2018 la Ley 10/2018 sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y que eso permitirá "regar por superficie y no dañar los acuíferos", así como el desarrollo económico de la zona.

"Después de 30 años de permisibilidad, el Gobierno no debe ir a Bruselas a contar bulos", ha expresado. Moreno cree que esa proposición de ley es "la más viable" y ha explicado que los parques tienen que ser "elementos dinamizadores del entorno" y no "elevar un muro de 8 metros". El presidente andaluz ha lamentado la "manta de leches y las difamaciones en Bruselas" tras el intento de arreglar un problema social que no ha creado su Gobierno y ha criticado la falta de interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En ese sentido, el presidente del PP en Andalucía se ha preguntado: ¿Si esto lo hiciera Cataluña, la actitud sería la misma? Moreno también ha reclamado públicamente una reunión con la ministra y ha asegurado que esta actitud se debe a que el Gobierno es consciente que Andalucía es clave para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa.