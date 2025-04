Andalucía sale a la conquista del mercado asiático frente a los aranceles de Trump

Asia, África y Oceanía fueron los mercados en los que más crecieron las exportaciones andaluzas. Ante la situación mundial con los aranceles impuestos por la Administración Trump, el Gobierno andaluz buscará en el mercado asiático la alternativa para las empresas, anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras una reunión para abordar este asunto con los líderes andaluces de la patronal CEA y de los sindicatos UGT y CC OO. Las exportaciones de Andalucía a EE UU, aun siendo importantes, no superan el 8% del total y representan el 1,4% del PIB, por encima del conjunto de España, que es del 1,1%. La cifra en 2024 alcanzó cerca de 3.200 millones de euros. Toda crisis abre una oportunidad. El punto de partida marcado es el país del sol naciente antes del verano con la exposición de Japón. Andalucía busca posicionarse en la guerra comercial. Sindicatos y empresarios pidieron a la Junta «unidad» y «confianza» para abordar los aranceles.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y UGT y CC OO reclamaron al Gobierno andaluz medidas dentro del marco del diálogo social. Oskar Martín, de UGT-A, abordó el impacto de los aranceles en sectores estratégicos, sobre todo el agroalimentario e industrial. UGT-A también pidió «alternativas industriales ante la crisis del coste de la vida» y habló de «diversificar mercados», del «impulso de la ‘marca Andalucía’» y de «ayudas para la transformación agroalimentaria», con «una mesa permanente de seguimiento». Por CC OO, Nuria López solicitó la actuación del «triple paraguas»: «UE, España y Andalucía». López pidió que no haya «improvisación» y se aborde «un plan de manufacturas», además de «pensar en otros mercados». CC OO reclama también «garantías» para que las ayudas no acaben en «una subida de precios». Por la CEA, Javier González de Lara reclamó «que Europa tenga una voz única» y «explorar nuevos mercados, también el comercio por Internet». El presidente de la CEA recordó que «todas las batallas son largas» y mostró más preocupación por «el tema bursátil». El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recalcó que «EE UU es el mercado no europeo más importante de Andalucía». Los aranceles afectan de forma importante al olivar y la aceituna de mesa pero también al refinado del petróleo, la piedra natural o componentes aeronáuticos. Sólo en productos agroalimentarios, se exportan 1.355 millones, el 43% del valor total a EE UU. Destaca el olivar, con 1.032 millones, «más del 75% del total agroalimentario y un tercio de lo que se exporta a EE UU», expuso Moreno. El presidente andaluz puso en valor el producto andaluz ante la actual crisis comercial: «Tenemos el mejor aceite de oliva del mundo o el mejor jamón». Esas son las principales credenciales andaluzas para competir. Con todo, Moreno reclamó el apoyo de la UE, con «una respuesta proporcional sin renunciar a la negociación directa».

El punto de partida de la estrategia de búsqueda de nuevos mercados es el «impulso de la ‘marca Andalucía’» arrancando con «una delegación comercial en Japón» pero «pensando también en China, Australia o Nueva Zelanda». La Junta «meterá una marcha más a TRADE», la empresa pública andaluza en la que se unificaron diferentes parcelas comerciales. La aceituna de mesa, por ejemplo, se promocionará en la India.

«El problema viene de fuera pero hay que abordarlo desde dentro con diálogo y certidumbres», señaló Moreno tras presidir en San Telmo la Mesa de Diálogo Social para abordar la aplicación de nuevos aranceles. El presidente andaluz destacó un paquete de incentivos a la internacionalización de las empresas andaluzas por 11 millones de euros. Se estudia también crear un fondo extraordinario para aumentar la promoción de los productos agroalimentarios andaluces en otros mercados emergentes como las citadas India y China o también Brasil. Otra medida es la de invitar a grandes cadenas internacionales de supermercados a visitar Andalucía y sus producciones y elaborar un listado de productos que la UE pueda incluir en la aplicación de aranceles recíprocos.

Moreno incidió en que sería bueno que el Gobierno central planteara rebajas fiscales para una situación que parece que no será coyuntural y consideró positivo que las propuestas se aborden en los distintos ámbitos como en la Mesa de Diálogo y en la Mesa Sectorial para tratarlo con las distintas administraciones. «Es momento de diplomacia inteligente, de responder desde la unidad, de forma coordinada y con soluciones para los afectados. Aunque las negociaciones corresponden a las instituciones europeas y el Gobierno de España, Andalucía no solo va a ofrecer colaboración, sino que va a aportar soluciones realistas dentro de nuestras competencias y queremos promover una voz sólida ante España y Europa y mostrar unidad y diálogo del Gobierno andaluz, empresa y autónomos y trabajadores en la defensa de Andalucía», señaló Moreno.