Archivan la querella de Bendodo contra Amparo Rubiales por llamarle "judío nazi"

Archivado. El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella por presunto delito de odio del número 3 del PP, Elías Bendodo, contra Amparo Rubiales, tras los comentarios de ésta en Twitter en los que le llamaba "judío nazi". El auto señala que "la expresión proferida se llevó a cabo en un ámbito político muy concreto, tras la convocatoria de elecciones generales" y que su acción "se limita a dos escuetas publicaciones de carácter aislado".

En un auto al que accedió La Razón, el juzgado señala que "presentando los hechos denunciados características que hacían presumir la existencia de infracción penal y no estando determinadas la naturaleza y circunstancias del hecho ni de las personas que habían intervenido, de acuerdo con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este Juzgado de Instrucción dictó auto, incoando las Diligencias Previas". Tras la investigación, no se estima que haya que determinar nuevas diligencias. El juez no aprecia "incitación al odio o a la violencia, ni consecuentemente la presencia de un riesgo real" y entiende que tales palabras no pueden ser consideradas "como expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas".

Tras declara la ex presidenta del PP de Sevilla en el juzgado, el magistrado decreta "el sobreseimiento provisional de las diligencias, sin perjuicio del derecho de acciones civiles que pueda ejercitar el querellante". "¡Es realmente el discurso de un judío nazi!", reaccionó la dirigente socialista a un comentario de Bendodo llamando "tramposo" a Pedro Sánchez tras el adelanto electoral. Rubiales matizó sus palabras y señaló después que "jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia". "Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi", añadió.

Tras el alboroto sembrado, Amparo Rubiales renunció a la Presidencia del PSOE de Sevilla para "zanjar la polémica". Después fue denunciada en el juzgado y ella señaló que usó términos "coloquiales".

El juez considera que Rubiales, "en ejercicio legítimo de su libertad de opinión y de expresión, es una actitud o comportamiento con el que no está de acuerdo desde la órbita política, siendo que el mensaje publicado no contiene ninguna referencia clara, perceptible por la generalidad, a que la reacción contra esa crítica a la convocatoria de elecciones generales, deba desarrollarse por medio de la violencia o a través de cualquier otra actitud no democrática"; con lo que "no se aprecia ninguna incitación al odio, a la hostilidad o a la violencia", recoge el auto.

El juzgado también rechaza el delito de calumnias. "Para pueda apreciarse la existencia del delito de calumnia no bastan atribuciones genéricas o vagas, sino que han de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente, dirigiéndose la imputación a persona concreta", dice el auto, precisando que Rubiales "no ha efectuado imputación de delito alguno" a Bendodo.

"Tampoco se puede estimar cometido un delito de injurias, ya que las declaraciones de la querellada se mueven en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su modalidad de comunicación de pensamientos, ideas u opiniones", indica el juez, que concluye que "si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, -dado que por medio del mismo no es posible reconocer un pretendido derecho al insulto-, las manifestaciones de la querellada no pueden ser calificadas, ni por su contenido ni por el contexto temporal en que se realizan, como expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas".