Argentina: «El flamenco suena con el silencio de muchas cantaoras»

Argentina es una flamenca de «cantera», una artista que ha ascendido a lo más alto del flamenco partiendo de «La Fábrica» de cantaoras que son las peñas. Escuelas de vida y arte donde se vive y siente el flamenco en su expresión más verdadera, más jonda. El 1 de octubre presenta en La Bienal de Sevilla un espectáculo de arqueología, «Sonoridad «M» (1842-2024)», donde homenajea a las grandes mujeres del flamenco, a todas aquellas que han allanado el camino.

La Argentinita, Imperio Argentina, la Argentina de Miguel de Molina … y Argentina María López Tristancho. Si Malena tiene nombre de tango, tu lo tienes de Flamenca.

¡Muchas gracias, qué bonito! Es curioso cómo los nombres artísticos pueden conectar con algo tan profundo y que amo tanto como el flamenco o el tango. Me lo pusieron mis padres en honor a mi abuela paterna. Pero tengo que ser sincera, de niña no me gustaba mi nombre nada, porque en el colegio para burlarse de mí, me decían los nombres de otros países y llegaba todos los días con ganas de cambiarme de nombre cuando creciera. Ahora me encanta, lleva en sí mismo una fuerza, una pasión, que me impulsa a llevar el flamenco por todo el mundo.

De tus primeros pasos al Teatro de la Maestranza este próximo martes 1 de octubre, pasando por nominaciones a los Grammy latinos o varios trabajos publicados. ¿Qué queda de esa niña y en qué momento estás?

Sigo siendo esa niña que soñaba con el cante. Mantengo la misma ilusión y respeto por el flamenco que tenía cuando empecé. Cada vez que subo a un escenario, me siento como aquella joven que soñaba con cantar en los grandes teatros. Ahora, con más experiencia, valoro cada momento aún más, porque sé lo difícil que ha sido llegar hasta aquí.

Hace poco has presentado un disco de «ida y vuelta» dedicado al son cubano. Pero ahora quieres parar el tiempo de la Bienal con un homenaje a las mujeres en el flamenco.

Así es. El disco «Mi idilio con La Habana» fue un proyecto muy querido, donde pude explorar esa conexión tan fuerte entre el flamenco y los ritmos latinoamericanos, especialmente el son cubano. Pero en esta Bienal quiero rendir homenaje a las grandes mujeres del flamenco, a todas aquellas que han allanado el camino para que hoy estemos aquí. Ellas fueron pioneras, luchadoras, y dejaron una huella imborrable en nuestra cultura.

A diferencia de otros artes, la mujer presenta credenciales desde el principio de los tiempos. La Niña de los Peines quizás como antes y después.

Exacto, La Niña de los Peines es un referente indiscutible. Pero antes de ella, ya había mujeres que cantaban, bailaban y se acompañaban a la guitarra ellas mismas. La mujer siempre ha sido fundamental en el flamenco, aunque no siempre se le ha dado el reconocimiento que merece. El flamenco suena con el silencio de muchas cantaoras. Desde los inicios, las mujeres han sido esenciales en este arte, incluso en tiempos en que el reconocimiento no era el mismo que el de los hombres.

Haces referencia a la primera mujer flamenca.

María de Las Nieves es uno de los nombres de las primeras mujeres cantaoras que hay registrada. Este es el siglo de la mujer, desde mi disciplina, el cante, y con todo mi respeto y cariño, quiero hacer este homenaje a todas ellas, esas mujeres que les hubiera gustado haber sido artista y que el mundo entero las hubiera escuchado y que no pudieron por varias circunstancias, pero que nos dejaron un legado maravilloso que se ha ido transmitiendo gracias a otras cantaoras posteriores que tuvieron mejor suerte y un camino un poco más fácil.

¿Qué mujeres te han influido más en tu forma de expresarte? Si te dan elegir, cómo sería tu cartel soñado. Incluyéndote a ti, ¡Claro!

Son muchas las mujeres que me han influido. La Niña de los Peines, como mencionabas, es una de ellas, por su cante tan único, su capacidad de emocionar y por ser una cantaora larga. También La Paquera de Jerez, Fernanda y Bernarda de Utrera. En cuanto al cartel soñado… ¡qué difícil! Me encantaría compartir escenario con artistas de distintas épocas. Me incluyo, porque ese sería un verdadero sueño hecho realidad, rodeada de esas maestras que tanto respeto. Niña de los Peines, Fernanda de Utrera, La Paquera de Jerez, La Perla de Cádiz, María Vargas y...

Para rematar …

Argentina.