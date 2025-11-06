Aviso amarillo este jueves por oleaje en la costa de Almería y Granada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 6 de noviembre, el aviso amarillo por fenómenos costeros en las comarcas del Poniente y Almería capital y en la costa granadina acompañados por viento del oeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

Según la web de la Aemet, desde las 9,00 hasta las 18,00 horas las zonas del Poniente y Almería capital se verán afectadas por este alerta. Asimismo, también se aplica el aviso amarillo a la costa granadina desde las 9,00 hasta las 15,00 horas.

En la zona oriental de la comunidad autónoma se esperan cielos nubosos, acompañados de chubascos en la parte nororiental durante la madrugada, así como quedarán intervalos nubosos de nubes bajas en las sierras y poco nubosas en el resto.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso notable en las máximas del interior y "localmente extraordinario" en el tercio oriental, tal y como ha notificado la Aemet. Asimismo, se esperan vientos de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.