Profesionales del SAS participan en el contigente de ayuda humanitaria a Jamaica

Una decena de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) participan en el contingente de ayuda humanitaria enviado a Jamaica tras el paso del huracán Melissa el pasado 28 de octubre.

Se trata de profesionales del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (Start), que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).

La Aecid ha decidido activar el Equipo Médico de Emergencias de la Cooperación Española, Start, aunque Jamaica no sea un país prioritario de la cooperación española.

Se espera que el 5 de noviembre de 2025 llegue a Jamaica ese equipo médico.

Además de ofrecer personal médico especializado, cuenta con la capacidad de desplegar hospitales de campaña de nivel 1 (EMT-1) y de nivel 2 (EMT-2), este último con capacidad quirúrgica, que sería el que se va a desplegar en Jamaica.

El grupo Start nació en 2016 y es un equipo mayoritariamente sanitario y preparado para actuar en menos de 72 horas en toda emergencia humanitaria en que la cooperación española decida intervenir.

El equipo andaluz está compuesto por 64 profesionales e incluye personal médico y de enfermería, así como de otras categorías sanitarias.