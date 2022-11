El Cádiz suma otro valioso punto en el Coliseum (0-0)

El Getafe y el Cádiz libraron una batalla estéril en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0), donde ninguno de los dos equipos pudo sumar los tres puntos en un duelo en el que la inspiración de David Soria salvó al conjunto madrileño una jornada más con dos intervenciones clave.

Como frente al Elche hace apenas unos días, Soria volvió a sacar su calidad a flote para rescatar al Getafe. Si en el Martínez Valero detuvo un penalti clave a Lucas Boyé, frente al Cádiz sufrieron sus reflejos Rubén Sobrino y Lucas Pérez, a quienes sacó dos manos clave en el último cuarto.

Pero antes de que Soria volviera a acaparar focos, la historia del encuentro era otra. Y es que, con un pasado reciente de victorias, el Getafe y el Cádiz apostaron por mantener casi todo su once ganador. Cuando la fórmula funciona, mejor no cambiar los ingredientes. Y, bajo esa premisa, Quique sólo sustituyó a Damián Suárez prácticamente por obligación (el lateral uruguayo anda tocado) para colocar a Portu como carrilero. Mientras, Sergio González apostó por Víctor Chust para sustituir al lesionado Momo Mbaye.

El resto de jugadores fueron los mismos que ganaron la pasada jornada al Elche y al Atlético de Madrid. Fueron dos victorias clave en la pelea que mantienen ambos equipos por salir del descenso y tanto Quique como Sergio pulsaron el botón de la continuidad para mantener la racha. En un principio, la jugada le salió mejor al Cádiz, que durante el primer cuarto de hora fue amo y señor del partido. Suele ocurrir en el Getafe, que al principio se deja querer para después ganar metros poco a poco hasta revertir la situación.

En ese tiempo, el Cádiz no aprovechó su dominio abrumador. Presionó muy arriba y dejó al Getafe sin argumentos. Sin embargo, no hubo producción de ocasiones y, como se esperaba, los hombres de Quique tomaron el mando con algo más efectividad que el cuadro gaditano. Con Portu muy insistente por la banda derecha y con Milla inspirado en la construcción, por lo menos, aunque sin mucho brillo, el Getafe acumuló alguna que otra ocasión con un par de cabezazos de Juan Iglesias que no encontraron portería: uno se fue por encima del larguero y el otro lo salvó Fali. Después, casi al final del primer acto, se animó Borja Mayoral con otro testarazo que, otra vez, se marchó fuera de los dominios del guardameta Jeremías Ledesma.

El duelo trabado de los primeros 45 minutos continuó en los segundos, aunque sin varios protagonistas. Las defensas se desangraron por las lesiones y tuvieron que salir del campo Víctor Chust y Fali en el Cádiz y Domingos Duarte en el Getafe (después lo haría Djené Dakonam). El cambio de piezas no afectó en nada al choque, que siguió por los mismos derroteros que en el primer tiempo.

De hecho, hasta el minuto 70, no hubo noticias en ninguna de las dos porterías. Fue Rubén Sobrino quien animó el partido con un disparo a bocajarro que salvó David Soria con una buena mano. Soria, otra vez Soria, apareció cuando su equipo pedía sus paradas. Y lo haría de nuevo poco después: su víctima fue Lucas Pérez, que también sufrió al portero del Getafe después de intentarlo con un trallazo que Soria salvó con la yema de un dedo.

Esas ocasiones fueron la excepción a la regla y los últimos intentos para acabar con los bostezos. No hubo mucha más historia. El choque murió como empezó, con las expulsiones de Gastón Álvarez, Portu y Luis Hernández y con un disparo a un poste de Enes Ünal en el minuto 100 con el que culminó una batalla que fue estéril para ambos equipos. El Cádiz seguirá en descenso una jornada más y el Getafe no dejará de mirarlo de reojo.

FICHA TÉCNICA

0.- Getafe: Soria; Portu, Djené (Gastón Álvarez), Mitrovic, Duarte (Alderete, m. 46), Iglesias (Latasa, m. 85); Maksimovic (Munir, m. 67), Milla, Aleñá: Borja Mayoral (Algobia, m. 75) y Enes Ünal.

0.- Cádiz: Ledesma; Luis Hernández, Fali (Cala, m. 46), Chust (Iza, m. 26), Espino; Bongonda (Iván Alejo, m. 64), Álex Fernández, San Emeterio, Ocampo (Rubén Alcaraz, m. 65); Lozano (Lucas Pérez, m. 82) y Rubén Sobrino.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité Las Palmas). Mostró cartulina amarilla a Enes Ünal (m. 8), Duarte (m. 30) y Djené (m. 33), por parte del Getafe. Expulsó a Gastón Álvarez con roja directa en el minuto 97 y a Portu por doble amonestación (m. 74 y 98) por parte del Getafe, y a Luis Hernández (minutos 28 y 100), de Cádiz.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 10.554 espectadores.