Rauw Alejandro y Space Surimi sellan la paz tras la acusación de plagio

s/o @SpaceSurimi estuvimos hablando un rato, compartiendo nuestras “inspo” musicales y visuales quedo todo claro que no hay plagio. y lo mas funny de un “Delfin” a un sonido de un “Drive By Shooting” 😂😂🤘🏼 Singanlos que hacen musica HP, Viva Jerez de donde son los flamencos OG https://t.co/BV01fzdGal