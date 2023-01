“Se ha recuperado el principio de autoridad contra el narcotráfico”

Un total de 87.792 kilogramos de hachís, 15.982 de cocaína, 1.283 de marihuana, 103 de éxtasis y 12 de heroína. Estas son las drogas que, según datos del Ministerio de Interior, los Cuerpos de Seguridad del Estado han incautado en los nueve primeros meses de el 2022. 105.172 kilogramos de sustancias estupefacientes que, en lo negativo, hablan de la triste notoriedad que sigue teniendo Cádiz en este mercado negro y, en lo positivo, de la excelente labor llevada a cabo a lo largo de todo este tiempo por los agentes de los distintos cuerpos para frenar una lacra que también ha sufrido importantes golpes en sus clanes: tal es el caso de Los Castañas o Los Pantoja.

Incautaciones, detenciones y juicios que para el presidente de la Coordinadora Alternativa, destacado referente provincial y andaluz en la lucha contra la droga y la exclusión Social, Paco Mena, suponen que «se ha recuperado algo tan importante como el principio de autoridad».

A raíz de los datos y actuaciones desarrolladas en la lucha contra el narcotráfico, ¿Qué balance hace de este año?

Este año ha sido muy positivo. Tanto, que se ha recuperado algo tan fundamental como el principio de autoridad. Así, si meses atrás el narcotráfico campaba a sus anchas a lo largo y ancho de la provincia de Cádiz, muy en especial en el Campo de Gibraltar, ahora ha perdido esa impunidad con la que actuaba ¿Significa eso que lo hemos vencido? No. El narcotráfico tiene mucho poder y dinero para mover voluntades, por eso hay que perseverar para mantener dicho principio.

¿A qué responde ese avance?

Sobre todo, es mérito de la extraordinaria labor realizada por los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como de los de la Agencia Tributaria, que muchas veces se nos olvida y ejecutan acciones determinantes en la mar, con la incautación de mucha droga, y en materia de investigaciones patrimoniales. Por todo ello, estamos enormemente agradecidos.

Labor brillante en la que, se entiende, ha tenido un papel determinante el OCON-Sur.

Sin lugar a dudas. Esta unidad ha desarrollado una tarea muy brillante. Sus agentes han estado a piñón, de día y de noche. Por ello, lamentamos que esta unidad se haya desmantelado en septiembre, argumentando criterios técnicos por parte de la Dirección General de la Guardia Civil. A nosotros se nos dijo que no iba a suponer una merma en la lucha contra el narcotráfico, ya que se iban a implementar las unidades del EDOA de las diferentes comandancias de la Guardia Civil en Cádiz y Campo de Gibraltar. Así que, lo que esperamos. es que ahora que por fin hemos conseguido doblarle el pulso al narcotráfico y acabar con su impunidad, no exista una relajación. No por parte de los agentes, sino que se les sigan dando los medios, humanos y materiales, para que continúen haciendo su labor de forma eficiente.

Luces entre las que se filtrarán más de una sombra...

Así es, junto a la retirada del OCON-SUR, tampoco estamos contentos con la parte judicial. Al igual que hubo un refuerzo importante en la Fiscalía Antidroga en el Campo de Gibraltar y Cádiz por la entonces ministra Dolores Delgado, en la parte judicial entendemos que no se ha hecho todo lo suficiente. Fundamentalmente porque hay un volumen muy importante de procesos judiciales abiertos, lo que ha hecho que se saturen muchos juzgados de instrucción y que la propia sección de la Audiencia Provincial en el Campo de Gibraltar, la séptima, esté con mucha carga de trabajo. De ahí que en su día le solicitásemos al entonces consejero de Justicia, el señor Marín, que se reforzara el número de funcionarios en los juzgados, algo que no hizo.

¿La presión policial en la zona del Campo de Gibraltar también ha tenido un efecto sobre el resto de la provincia?

Efectivamente. Teniendo en cuenta que mientras estemos enfrente de Marruecos vamos a ser la gran puerta de Europa para el narcotráfico; esta presión ha hecho que puntos como la desembocadura del Guadalquivir hayan cobrado protagonismo.

En clave de futuro inminente, ¿qué debe suponer 2023 en materia de lucha contra el narcotráfico?

R. Lo más importante que está por llegar son los grandes juicios relacionados con el narcotráfico ya están señalados para 2023. Vamos a ver la respuesta judicial que se da. Creemos que tienen que darse condenas que sean ejemplares, para que la gente sepa que dedicarse al narcotráfico no le va a salir gratis. Asimismo, estamos pendientes de que la Junta de Andalucía habilite en el Campo de Gibraltar un lugar para los macro juicios, algo que parece que tiene prácticamente resuelto.