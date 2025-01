El alcalde de Cádiz denuncia ser víctima de un bulo "machista y casposo" con una edil que "hace daño a personas"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha denunciado públicamente ser víctima de un bulo "machista y casposo" en el que se le atribuye una supuesta relación fuera del matrimonio con una concejala de su Gobierno local, con el ánimo de "perjudicarme políticamente a mí y a mis compañeros" y que "hace daño a personas" del entorno de ambos.

"Más allá de la broma y de la mentira, detrás hay personas también que sufren", ha advertido Bruno García en una rueda de prensa en la que la concejala afectada por este bulo, Ana Sanjúan, responsable de Vivienda, ha hecho un llamamiento "a la reflexión y a la empatía" ante este tipo de situaciones.

Al tomar la palabra en esta rueda de prensa, el alcalde ha asegurado que "entiende la carga y la guasa" a su persona como máximo edil de Cádiz, pero que "la mentira no nos gusta tanto". "Esto directamente es una mentira. Una mentira, que además, permítanme que lo diga, es bastante machista y bastante casposa", ha lamentado Bruno García sobre el bulo que se ha difundido en redes y en el que se decía que el alcalde y la concejala estaban juntos en un pub de la ciudad en actitud cariñosa, recibiendo por ello la agresión de la pareja de la edil.

"Se ha construido, en mi opinión, un bulo con ánimo de perjudicarme políticamente a mí y a mis compañeros, y siento decirles a los que lo han planteado que no les va a servir de mucho. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y es mejorar esta ciudad desde donde la recibimos como Gobierno, y en ningún momento vamos a dejar de hacerlo", ha aseverado Bruno García.

Además, se ha dirigido a quienes han creado y difundido este bulo en redes sociales, asegurándoles que tienen "un comportamiento que no aporta nada a la sociedad", poniendo además el foco en la salud mental y en cómo afectan las redes a esta cuestión.

Así, ha pedido a quienes les preocupa este asunto que "piensen que estos blogs llegan a familiares, hijos, hijas, adolescentes, padres, madres o a gente que no tiene nada que ver con la política y que luego sufren el acoso también de sus compañeros en clase o en la propia calle". Por tanto, ha añadido, "más allá de la broma, más allá de la mentira, quiero que sepan que detrás hay personas también que sufren".

Por su parte, Ana Sanjúan ha tomado también la palabra para salir al paso de este bulo que le ha afectado personalmente y que ha considerado "importante abordar", no solo desde su experiencia, sino desde un análisis más amplio como sociedad. "Me refiero a la creación y propagación de un bulo que me ha involucrado directamente, un rumor infundado que, como muchos otros, se sustentan en dinámicas sociales machistas y prejuicios inconscientes que aún persisten en nuestra cultura", ha denunciado.

En ese sentido, ha subrayado que "como sociedad tenemos una responsabilidad colectiva" y que "alimentar, participar o incluso tolerar este tipo de historias inventadas no solo daña a las personas directamente afectadas, sino que perpetúa una forma de violencia simbólica que refuerza los roles de género y los estereotipos que todos deberíamos esforzarnos en erradicar".

"La burla y la propagación de rumores, especialmente aquellos relacionados con la infidelidad, no solo son actos inocentes, responden a proyecciones inconscientes y a inseguridades personales", ha continuado la concejala, quien ha mostrado su preocupación por que esto "refuerce dinámicas colectivas machistas que limitan nuestra capacidad de convivir de manera justa y respetuosa".

Ante este bulo, Ana Sanjuán ha reivindicado a la sociedad gaditana, que es "mucho más" que "este tipo de historias vacías e inventadas por algunas personas". "Tenemos una riqueza cultural, una alegría y una convivencia que nos define mucho mejor que el ruido de los rumores", ha afirmado, haciendo un llamado a "la reflexión y a la empatía" para que este tipo de dinámicas "no nos definan o nos dividan".

"Por mi parte seguiré con mi máxima prioridad como delegada de vivienda de Cádiz. Sin embargo, es importante preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y qué legado queremos dejar", ha finalizado.

Preguntado sobre una posible denuncia judicial a este bulo, el alcalde ha dicho que "de momento" no hay nada planteado en ese sentido ya que "es difícil identificar el origen de este tipo de cosas", aunque sí se sepan los nombres de quienes lo han propagado.