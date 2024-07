"Caos" en las plantillas policiales afectadas por la Operación Paso del Estrecho

El Sindicato Unificado de Policía en la provincia de Cádiz denuncia lo que a su criterio es "la reiterada situación de caos en la que se ven inmersas, sobre todo, las plantillas policiales de la zona del Campo de Gibraltar, mayormente afectadas por las distintas Operaciones Paso del Estrecho (OPE)".

"Año tras año, y éste como no podía ser de otro modo, vienen sucediendo mismos problemas e incidencias, sin que se articulen respuestas eficaces por parte de los responsables, para subsanar tan aberrante situación, a pesar de como insistimos, su reiteración y persistencia durante años", señala el sindicato en una nota de prensa.

"Inadecuada, absorta, expectante, improvisada.. es como se nos ocurre calificar la gestión y planificación llevada a cabo para la OPE", resaltaron, "siendo más que conocido lo que se esperaba, otra vez nos encontramos ante el mismo escenario: un número deficiente de agentes y una organización caótica para atender, lo que es considerada en palabras de la Subsecretaria de Interior “el mayor movimiento de personas y vehículos por vía marítima de Europa y, posiblemente, del mundo”", indicaron.

"Para afrontar tan magna tarea, el refuerzo articulado desde las más altas instancias otra vez pasa, por ofertar movimientos en los que los policías, no tendrían derecho a dietas o indemnización económica alguna. A esto se le une el requisito de tener que renunciar al derecho del disfrute a las vacaciones durante dicho periodo. El resultado es idéntico año tras año desde que se lleva a cabo bajo dicha modalidad: quedan vacantes casi la totalidad de las plazas ofertadas, toca “parchear”. Puestos de entradas y salidas atendidos por un solo policía, ritmos y cargas de trabajo que doblegarían al más rudo de los espartanos, son impuestos a los agentes para que todo salga adelante. Un alto coste se debe pagar por ello, no en euros, pues como hemos referido, son retirados de las ofertas para el refuerzo, sino en seguridad y salud laboral de los agentes", denuncia el SUP.

"Si a la cotidiana singularidad que se da ya de por sí en la zona del Campo de Gibraltar (narcotráfico, contrabando y acciones por parte de bandas organizadas), se le añade la precaria organización y previsión de la OPE, el aumento de la llegada a las costas de migrantes en embarcaciones, el deficitario número de agentes ante los movimientos internos, la multiplicación exponencial de las poblaciones costeras en época estival, etc. es fácil comprender las quejas y el hartazgo que todo ello provoca y trasladamos, al contemplar como de nuevo se vuelve a repetir las incidencias", denunciaron.

"Como quiera que se vuelven a cometer los mismos errores sistemáticamente, que la zona del Campo de Gibraltar tal y como se viene exponiendo desde mucho tiempo atrás, actualmente no es considerado un destino atractivo sino todo lo contrario, existiendo una verdadera estampida con cada movimiento interno en el CNP., se nos plantea el escenario perfecto para llegar hasta donde hemos llegado, a tenerse que articular por parte de los responsables policiales, soluciones improvisadas, “apaños” a golpes de ocurrencias, para de este modo intentar mitigar la vía de agua que hace que el barco esté a punto de hundirse", añadieron, usando la metáfora de "un buque que va sin rumbo fijo y a la deriva, eso sí, donde el capitán no se queda el ultimo, sino que muy probablemente se vaya de vacaciones, cosa que a otros agentes se les exige renuncien, en un acto de profesionalidad y dedicación para con el ciudadano".

Ahora para poder sacar adelante el servicio de la OPE, "se tiene que recurrir a las plantillas policiales cercanas, lo que conlleva a una detracción de efectivos de las plantillas de origen. Ello genera un menoscabo tanto para la seguridad y salud de los funcionarios, los cuales deben desplazarse kilómetros y desarrollar maratonianas jornadas, como para la calidad del servicio a la ciudadanía, la cual cuenta con menor número de agentes en las plantillas afectadas", denuncia el SUP. "Aumentar el número de agentes en prácticas recién salido de la escuela nacional de policía, los cuales no debemos olvidar, son asignados con plaza de carácter forzoso, no puede constituirse en la solución a los graves problemas de acaecen en una zona tan delicada y compleja, como lo es el Campo de Gibraltar y las OPE", recalcaron.

"No es justo ni para la ciudadanía ni para los agentes, estar bajo estas condiciones laborales ni de seguridad, hechos que motivan nuestra denuncia formal y pública", concluyó la plataforma sindical.