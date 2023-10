¿Qué catedral está cubierta por azulejos dorados?

Cantaba Carlos Cano aquello de "Que tengo un amor en la Habana y el otro en Andalucía, No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, Que apareció en mi ventana de la Habana colonial, To' Cádiz, la Catedral, La Viña y el Mentidero...". La Catedral de Cádiz recibe el nombre de la "Santa Cruz sobre el Mar"​ o "Santa Cruz sobre las Aguas" y está situada en pleno centro histórico, casi al borde del mar. Su situación predominante la hace visible desde casi cualquier punto de la ciudad y es una de las imágenes más atractivas de una ciudad que encandila por sus paisajes, su historia y su gente.

En Cádiz se conoce al edificio como catedral Nueva en contraposición a la catedral Vieja. Y esto es así porque en el siglo XVIII, en el que la ciudad era un referente gracias al monopolio del comercio americano, hubo que construir un nuevo templo para las celebraciones litúrgicas. El apoyo económico de los cargadores de Indias fue decisiva para construir esta obra arquitectónica, proyectada por Vicente Acero en 1722.

Existe una comunicación entre ambos templos, el Belvedere entre Catedrales que se encuentra entre la Catedral Nueva y la Iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja. Diseñado por el arquitecto Alberto Campo Baeza, el resultado es una estructura que, además de funcionar como cubierta para el yacimiento arqueológico de abajo, crea una terraza con vistas al mar.

La catedral posee varias cúpulas, destacando dos: la, compuesta por un tambor y casquete semiesférico; se asienta sobre pechinas y en su exterior está, un faro, un punto en el espacio que permite situarse en cada momento. Contigua a ésta se encuentra otra cúpula de menores dimensiones, situada sobre el altar mayor. Otra cúpula menor se sitúa sobre la capilla dedicada a guardar las reliquias.

El templo tiene forma de cruz latina con tres naves, absidiolo y capillas laterales y en su interior hay 16 capillas. Pasear por Cádiz, uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente, es una visita placentera y conocer su Catedral es obligado.