De las Casas del Pueblo a TikTok: el amparo del TC arma el relato del PSOE para pelear por la Junta de Andalucía

En italiano hay dos términos para el verbo «olvidar». «Dimenticare», que sería sacar de la razón, y «scordare», sacar del corazón. En el PSOE-A se ha pasado de la amnesia y de no firmar las peticiones de indulto a basar todo un relato de cara a las autonómicas de 2026 en base al amparo del Constitucional por «el caso ERE». «Las elecciones se juegan en 28 municipios: 13 de más de 100.000 habitantes, 11 de la costa y 14 del interior. En esos sobre todo necesitamos ganarle al PP», señaló el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en un Comité Director programado a sabiendas –tras el primer fallo en relación a Magdalena Álvarez y el anuncio previo en un mitin de Pedro Sánchez– de que sería a mayor gloria de «los compañeros» caídos en los ERE. El relato del PSOE-A de aquí a las urnas será el de una operación para despojar al partido de la Junta, a pesar de que el PP antes de la sentencia de los ERE, en los comicios de diciembre de 2018, obtuvo el peor resultado de su historia.

De las casas del pueblo a TikTok, la maquinaria socialista ya se ha puesto en marcha con el objetivo, dijo Espadas, de «explicar la sentencia y contar la gestión de Moreno en sanidad, dependencia o vivienda». «Movilizar y tareas concretas en lugares claves», señaló Espadas en una suerte de «prietas las filas» bajo el ‘hashtag’ de «la gran cacería del PP» y «Verdad y Justicia PSOE». El ambiente ha cambiado de súbito en el PSOE-A. El presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, abrió el cónclave director y apeló a un partido «más fuerte, más grande y más unido» después de enviar su «solidaridad a compañeros que han visto anuladas su sentencia por el TC», a lo que los asistentes respondieron con aplausos en pie. El relato es el de «una investigación prospectiva, general, contra todo el PSOE, dirigida clarísimamente desde el PP», dijo.

Espadas apeló a la «tormenta perfecta en 2018», con «el machaque de Rajoy con la restricción de recursos y 11.000 millones menos» y «la losa de los ERE». El secretario general del PSOE-A señaló que «los servicios públicos están en juego» e instó a los socialistas a defender «la gestión económica del PSOE de Pedro Sánchez ‘urbi et orbi’».

«Las elecciones se ganan si toda la maquinaria del partido desde su baldosa hace lo que tiene que hacer. Todos en su sitio, valorando que lo principal es que al ciudadano le llegue la política nacional y cómo combatir a Moreno», dijo. «De Segura a Punta Umbría», dijo Espadas, en una suerte de aquel «de Ayamonte a Pulpí» que acuñara en su día Susana Díaz. A los afectados por el «caso ERE», Espadas les abrió «los brazos para volver cuando quieran». «Son bienvenidos para trabajar para volver a gobernar, que es lo que vamos a hacer en 2026», defendió. Espadas apeló a «muchos meses, años, sufriendo esta persecución, este drama» y se trasladó al «22 de julio de 2022» cuando le «tocó bajar a una declaración con la sentencia del Supremo. «Tuvimos que acatar una sentencia dura, dolorosa, que no esperábamos pero que por tres votos a dos fue condenatoria. El PSOE acató la sentencia pero en ningún momento hicimos lo que el PP hace ahora con el TC: deslegitimar al máximo órgano de control y garantía de derechos fundamentales para seguir haciendo como si el relato del gran complot se hubiera producido. Inventaron un relato que acabó siendo una sentencia, construyeron una gran mentira que acabó siendo verdad por una sentencia que no compartimos porque era falsa pero dos años después se restituyen los derechos vulnerados a hombres y mujeres, algunos de ellos tras 18 meses en prisión», defendió. «El sistema ha fallado y hay mecanismos para corregirlo», relató. «Han dañado mucho la imagen y confianza en el PSOE y ha intentado borrar 37 años de construcción de la Andalucía que hoy conocemos y a la que no han aportado nada porque Moreno lleva seis años viviendo del cuento Moreno», señaló Espadas antes de pedir que se vuelva a llamar «presidente» a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.