El casetero de Feria dice que la factura de la Faffe "no está sellada" y no recuerda haberla emitido él

La Audiencia de Sevilla ha continuado este lunes el juicio con jurado popular promovido contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Durante esta nueva sesión del juicio ha comparecido como testigo el responsable de la caseta de la Feria de Sevilla perteneciente a UGT, donde en 2008 se habría celebrado un almuerzo para la plantilla de la Faffe con cargo a las cuentas de la misma, a instancias de Fernando Villén, quien en la primera jornada de la vista admitía que había usado su tarjeta de empresa de la Faffe para pagar gastos en prostíbulos, precisando que aquello ocurrió en "diez ocasiones" de los "más de 2.700 días" que estuvo al frente de la Faffe.

No obstante, Villén alegaba que por todos aquellos usos "indebidos" de la tarjeta para gastos "injustificables" en próstíbulos, era consciente de que "tenía que devolver" el dinero a la Faffe, extremo que según sus palabras hizo "siempre", con la "reposición del gasto" de la tarjeta aportando su propio dinero para ello, según sus palabras.

La comparecencia de este nuevo testigo ha girado en torno a la mencionada comida celebrada por la plantilla de la Faffe a instancias de Villén en la edición de 2008 de la Feria de Abril de Sevilla, en la caseta de UGT, que según los acusados supuso un coste de 2.514 euros, en concreto 2.000 euros pagados "en efectivo" según los inculpados porque en la Feria "hay que pagar con cash"; mientras otros 514 euros habrían sido abonados por transferencia bancaria.

LA FACTURA DE LA FAFFE

Según la Guardia Civil, la factura por 2.000 euros que figura en las cuentas de la Faffe por ese almuerzo supuestamente pagado en efectivo "es falsa", planteando la "hipótesis" de que el almuerzo de feria probablemente sí se celebrase, pero con un coste reducido a los 514 euros de la posterior transferencia bancaria, porque dicha factura estaba destinada a "engordar" el coste del almuerzo para así "compensar" otros más de los gastos personales de Villén con cargo a la Faffe y que "cuadrasen las cuentas".

Al respecto, y a preguntas del fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el responsable de la mencionada caseta de Feria de UGT ha manifestado que la factura por 2.000 euros que figura en las cuentas de la Faffe por el almuerzo en cuestión responde al "formato" de factura que él usaba, si bien ha precisado que la factura "no está sellada" y a la hora de trabajar, él "sellaba" todas sus facturas y además siempre cobraba mediante "talón" bancario, no en efectivo.

"A MÍ NO ME HA PAGADO LA FAFFE"

Y especialmente, el testigo ha asegurado que él no recuerda "haberla hecho", en alusión a la mencionada factura del almuerzo de la Faffe, agregando que no recibió dinero alguno de la Faffe porque dicha entidad no era su "cliente". "A mí no me ha pagado la Faffe", ha aseverado, explicando que como casetero él "hacía las facturas a UGT" y era el sindicato provincial de Sevilla el que fijaba "los conceptos", porque en la caseta había "comidas todos los días" de las diferentes federaciones y equipos de la organización sindical.

A continuación ha prestado también como testigo un socio y compañero de trabajo de este primer casetero, quien ha manifestado que él no se encargaba de los "pagos ni cobros" ni tampoco "emitía facturas", pues toda esa labor estaba en manos del primer testigo y responsable de la caseta.

ÉL TAMPOCO EMITIÓ LA FACTURA

Este empleado y en ocasiones socio del casetero de UGT ha asegurado así que él tampoco elaboró la mencionada factura de la Faffe, negando igualmente que recibiese dinero de dicha entidad pública.

Cuando ha sido preguntado por la transferencia bancaria de 514 euros que figura a su nombre en las cuentas de la Faffe, este testigo se ha encogido de hombros: "Si está ahí, será así".

En ese sentido, ha insistido repetidamente que él no recuerda haber recibido esos 514 euros, pero del mismo modo ha señalado la cantidad de tiempo transcurrido desde 2008. "Han pasado un montón de años", ha alegado asegurando que él no recibió dinero de la Faffe, porque a la hora de trabajar con su socio él no estaba al frente de los pagos, cobros o facturas.