Las causas por las que no bajará el precio del aceite hasta mediados de noviembre «como mínimo»

El aceite de oliva es el ingrediente fundamental de la dieta mediterránea. Los miles de visitantes de Auténtica Premium Food Fest lo han podido comprobar in situ. Su precio se ha disparado para el consumidor y todo indica que «como mínimo» hasta mediados de noviembre no comenzará a bajar. Así al menos lo explicó a LA RAZÓN durante la feria agroalimentaria hispalense Rafael Sánchez de Puerta, director general de Dcoop y presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Las cooperativas representan al menos el 50% de la producción agraria y su presencia en los mercados, con productos que llegan al consumidor cada vez más elaborados, las convierten en un «referente en la agricultura y en la alimentación». «En un evento como éste teníamos que estar», explico Sánchez de Puerta antes de analizar, desde la perspectiva del productor, la actual situación del aceite de oliva. «Sólo ha habido una causa de la subida de precios, la sequía y la consiguiente caída de la producción. Tenemos un cultivo que depende muchísimo de la climatología y los años que no llueve la producción se cae y los precios suben. Si eso pasa dos años seguidos, la situación es la que hemos vivido», matiza.

A nivel nacional la media de producción anual mínima oscila en torno a 1,4 millones de toneladas, pero «en las dos últimas campañas hemos estado por debajo de la mitad». A la espera de conocer cómo se desarrolla la próxima campaña, «ahora estamos en una situación donde prácticamente no queda aceite» para la distribución. No habrá cambios, por tanto, «hasta bien avanzado el mes de noviembre». El mejor mensaje al consumidor, desde la óptica del olivarero andaluz, es pedirle «que tenga paciencia, que los precios van bajando algo; ya hemos notado la aplicación del IVA al 0%». Además, la próxima cosecha estará «próxima a la normalidad».

Desde Cooperativas Agro-alimentarias estiman que la cifra nacional se acercará a 1,3 millones de toneladas, «cien mil toneladas arriba o abajo». Por tanto se recuperará al menos en parte la normalidad de la producción, aunque dependerá de las condiciones climatológicas. «Venimos de un enlace igual a cero, con lo que ello supone, pues habrá que recuperar todos los circuitos de aceite y, a partir de ahí comenzaremos a ver una repercusión en los precios», explica.

«Quizá haya demasiadas prisas en que esto llegue, nos estamos precipitando, porque hasta mediados de noviembre no habrá un volumen suficiente para que sea una realidad y los consumidores puedan comenzar a apreciarlo», lamenta Sánchez de Puerta.

Con los embalses de nuevo por debajo del 30% de su capacidad total en Andalucía, «la situación cada día es más complicada». «Si el otoño no trae algo de agua, como todos deseamos, será otro desastre. Al final, lo que estamos viendo es que el cambio climático es una realidad y nos tenemos que poner todos a trabajar de manera urgente para remediar sus efectos», advierte. «El año pasado nos salvó la Semana Santa –continuó–, pero el año fue tremendamente seco. Que todo un año dependa de que llegue esa semana supone asumir mucho riesgo. No nos lo estamos tomando en serio y hay que trabajar de forma urgente para paliar esta situación, porque quien más lo notan son los consumidores con los precios. La inflación se debe en exclusiva a la falta de producción por falta de lluvia», agrega.

El también presidente de las cooperativas cordobesas insiste en que «tenemos que creernos de verdad el cambio climático» porque «hablamos mucho de él, pero no nos ponemos a trabajar de verdad para remediar las consecuencias. Vemos discursos grandilocuentes, pero el cambio climático no se va a solventar con los coches eléctricos y poco más. Si no minimizamos el efecto, quien va a pagar las consecuencias es el consumidor», pues estas situaciones van a ser más frecuentes. «Tenemos una agricultura que tiene un potencial impresionante a nivel mundial, a falta de que mejoremos la situación del agua. Si lo hacemos, tendremos futuro y si no lo hacemos, nos acordaremos toda la vida de la irresponsabilidad que estamos teniendo».

Déficit de mano de obra: “la solución es una inmigración ordenada”

Por último, Sánchez de Puerta explicó por qué a su juicio la solución al déficit de mano de obra para por una «inmigración ordenada». «El verdeo prácticamente no ha empezado por la climatología. Todo el mundo está esperando que caiga algo de agua, pero en el momento que empiece vamos a tener un problema muy grave. Los que han ido empezando ya porque tenga regadío, ya lo están notando». Años atrás, «hacíamos contrataciones en países de origen, nos traíamos a trabajadores y cuando acababa la campaña los devolvíamos a sus países». Desde Cooperativas de Córdoba llegaron a traer a 4.000 trabajadores, pero cambió la política y lo impidieron. «La solución ha de venir por una inmigración ordenada donde los empresarios se hagan responsables de devolver a los trabajadores cuando concluya la campaña. Si estos años atrás, sin cosecha, ya hemos tenido dificultades, cuando empecemos a tener cosechas normales el problema está servido. Puede generarse mucha tensión entre empresarios para ver cómo se quitan los trabajadores unos a otros», concluyó.

Al fin más protagonismo del agua en la CE

►La falta de ejecución de las obras hidráulicas de interés del Estado y de la comunidad en Andalucía merman las posibilidades del sector primario. Los agricultores demandan acuerdos básicos como la finalización en Huelva de la presa de Alcolea o un acuerdo de España con Portugal para acceder al agua del embalse del Alqueva, que tiene tantos recursos disponibles como toda la región en conjunto. Cooperativas, por ello, reclama un Plan Estratégico Nacional. Ayer, desde la Junta valoraron que la nueva Comisión Europea vaya a tener «por fin una comisaria de Agua», como había solicitado Juanma Moreno en campaña electoral. La sueca Jessika Roswall estará al frente de la cartera denominada de Medio ambiente, resiliencia hídrica y una economía circular competitiva.