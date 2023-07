La explicación sobre los precios del aceite de oliva de un agricultor de Córdoba: "A ver cómo escapamos"

El precio del aceite de oliva es el elefante en la habitación de la economía. Se rebasó la barrera de los 5 euros y hasta de los 6,50 euros el kilo en origen y para el año próximo los costes van en aumento. Los precios pueden seguir subiendo hasta septiembre y mantenerse todo el año ante la falta de enlace de reservas. La producción nacional ha caído y España produce la mitad del aceite de oliva del mundo

Tomy Rohde es el agricultor tuitero más conocido de Andalucía. Desde Córdoba, narra de primera mano la situación del sector primario y su trabajo en La Carlota. Cuenta con casi 50.000 seguidores en la red del pajarito azul. En una de sus últimas publicaciones en Twitter, mediante un vídeo, explica la situación de los precios.

Rohde aborda "la subida del aceite que estaba empezando a ser obscenamente caro". La situación no viene de ahora, sino "de tres campañas", arranca. "La primera campaña fue muy cara. Cuando terminamos la primera campaña, no nos llovió. Con lo cual, la segunda campaña, aparte de ser igualmente cara o más que la anterior, había menos aceituna", continúa el agricultor de La Carlota. "Aparte de no llover y no poder recuperarse el olivo tras la cosecha, la campaña de aceituna -especifica-, quemó una ola de calor la flor del olivo y no pudo cuajar la aceituna", indicó.

¿Qué pasa este año? "Nos encontramos unos costes no tan disparados pero que sigue estando altos para nosotros los productores" y "además hubo una ola de calor mediana en abril aproximadamente y todo aquel olivo que no estaba cuajado volvió a perder la flor", señaló Rohde.

Conclusión. "Estamos hablando de una campaña cara, una campaña con escasez y esta campaña también con escasez". "Cara", concluye, "porque tened en cuenta que el que haya perdido muchísima aceituna desde el primer año, el segundo y ahora este también, obviamente no creo yo que le ponga mucho dinero", señala. "Con lo cual, tenemos los precios que tenemos actualmente", dice. "Para que nos hagamos una idea, se están haciendo contratos para el año que viene, a futuro, para la aceituna de este año, a entre 6 y 8,5 euros el kilo de aceite", expone el agricultor. "No se sabe a cuánto va a llegar. Nadie se aventura a decir precios. Si es verdad que muchas fábricas están intentando cerrar contratos pero va a ser una bendita locura lo que está pasando estos años", concluye. "A ver cómo escapamos", indicó Tommy Rohde.